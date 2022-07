Der größte Teilchenbeschleuniger der Welt, der LHC, startet zehn Jahre nach dem Nachweis von Higgs-Bosonen mit mehr Höchstenergie neu.

Panorama 3 Min.

Large Hadron Collider am CERN

Teilchenbeschleuniger LHC startet mit neuer Höchstenergie

Frederik WEMBER Der größte Teilchenbeschleuniger der Welt, der LHC, startet zehn Jahre nach dem Nachweis von Higgs-Bosonen mit mehr Höchstenergie neu.

Zehn Jahre nach dem experimentellen Nachweis des Higgs-Bosons am Large Hadron Collider (LHC) am CERN geht der größte Teilchenbeschleuniger der Welt wieder in Betrieb. Der in der Schweiz unterirdisch installierte LHC wurde gut drei Jahre lang gewartet und umgebaut. Nun kann er mit Rekordenergien wieder starten.

Physiker jubeln: Higgs-Teilchen - fast - nachgewiesen Das jahrzehntelang gesuchte Higgs-Teilchen ist wahrscheinlich gefunden. Die Daten zeigten mit sehr hoher Signifikanz ein Teilchen bei 125 GeV (Giga-Elektronenvolt), berichteten Physiker des Cern am Mittwoch in Genf.

Bereits seit dem 22. April läuft der Collider wieder an und beschleunigt in einem 27 Kilometer langen, grob ringförmigen Magnetfeld vor allem Protonen auf immer höhere Energien, bis sie schließlich aufeinanderprallen. Als Protonen werden die positiv geladenen Teilchen des Atomkerns bezeichnet. Die Teilchen auf eine kreisförmige Flugbahn zu zwingen bringt zwar einige Probleme mit sich, ermöglicht aber ein wiederholtes Beschleunigen auf der gleichen Strecke. Ein linearer Beschleuniger müsste ungleich länger sein, um den gleichen Energieübertrag auf die Teilchen gewährleisten zu können.

Protonen gehören zu den sogenannten Hadronen, daher auch der Name Large Hadron Collider. Bei Kollisionen dieser Kernteilchen entsteht oft ein ganzer Schauer unterschiedlicher Teilchen, die von den verschiedenen Detektoren im LHC registriert werden.

Den Teilchenschauer sichtbar machen

Je nach Teilchen ist die Detektion schwierig, weil die verschiedenen Arten von Teilchen jeweils unterschiedlich mit den Detektoren wechselwirken. Wenn Sie ein Stück Papier in einen Teich werfen, sehen Sie das Papier noch eine ganze Weile an der Oberfläche schwimmen. Ein hineingeworfener Stein schlägt immerhin noch einige Wellen, verschwindet aber schnell aus dem Blickfeld. Teilchen wie beispielsweise Neutrinos kann man deutlich schwerer nachweisen als einen ins Wasser geworfenen Stein. Sie schlagen nämlich in vielen Arten von Detektoren überhaupt keine Wellen, sie wechselwirken erst gar nicht mit ihnen.

Um nachzuvollziehen, was genau bei einer Kollision geschieht, müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen, aus welchen Teilchen der Teilchenschauer nach der Kollision der Protonen besteht, in welchem Winkel die Teilchen sich zueinander bewegen und wie schnell sie sind. Sie benötigen daher eine Vielzahl unterschiedlicher und gut funktionierender Detektoren. Joachim Mnich, der als Forschungschef am CERN arbeitet, erwartet nun nach den Umbauten eine höhere Kollisionsrate zwischen den Protonen, die nicht einzeln, sondern in größeren Mengen als gegenläufige Protonenstrahlen beschleunigt werden. Die erhöhte Kollisionsrate soll zusammen mit den Verbesserungen bei den Detektoren genauere Messungen als früher ermöglichen.

Neue Erkenntnisse dank höherer Energie

Außerdem wurde die Leistungsfähigkeit des Beschleunigers erhöht – die Protonen stoßen künftig mit insgesamt bis zu 13,6 TeV, also 6,8 Billionen Elektronenvolt pro Proton, aufeinander. So viel Energie wie ein Proton jetzt hatten vor zehn Jahren noch beide Protonen zusammen. „Das ist eine signifikante Steigerung, die den Weg für neue Entdeckungen ebnet“, freut sich Mike Lamont, Technikchef am CERN.

Ein Elektronenvolt beschreibt die elektrische Energie eines Elektrons, das sich in einem Spannungsfeld von einem Volt befindet. Für kleinste Teilchen ist diese Einheit deutlich handlicher als sonst gebräuchliche Einheiten wie Joule oder Kilokalorie, die eine viel höhere Energiemenge beschreiben. Innerhalb der Maßstäbe von Protonen, Elektronen und Co. handelt es sich bei mehreren Billionen Elektronenvolt allerdings um sehr hohe Energien. Ein Proton im Kern eines Atoms zu binden, benötigt beispielsweise unter 1o Millionen Elektronenvolt, und radioaktive Alpha-Strahlung liegt bei etwa 5 Millionen Elektronenvolt.

Rekord-Zusammenprall von Atomteilchen geplant Der weltgrößte Teilchenbeschleuniger, der LHC bei Genf, soll am heutigen Dinestag einen neuen Rekord aufstellen. Zwei beschleunigte Protonenstrahlen werden voraussichtlich mit der enormen Energie von zusammen sieben Tera-Elektronenvolt zusammenprallen.

Die am LHC Arbeitenden hoffen bei höheren zur Verfügung stehenden Energien auf neuartige Zerfälle. Denn je nach Energie der aufeinanderstoßenden Kernteilchen ergeben sich unterschiedlich zusammengesetzte Teilchenschauer – bestimmte Teilchen treten erst bei höheren Energien als Produkte auf.



Höhere Energien bedeuten aber auch höhere Geschwindigkeiten. Am LHC erreichen die Protonen nahezu Lichtgeschwindigkeit. Bei einer derart schnellen Fortbewegung nimmt die Masse der Teilchen bedeutend zu, sodass eine weitere Beschleunigung der Teilchen immer mehr Energie benötigt. Diese von Einstein beschriebene relativistische Massenzunahme gilt zwar nicht nur für schnelle Teilchen, sondern für alle Körper. Im Alltag werden Sie diese Zunahme aber nicht beobachten, weil die Geschwindigkeiten so klein sind, dass die Massenzunahme nicht messbar, geschweige denn spürbar ist.

ISS-Detektor bringt Fortschritt bei der Suche nach Dunkler Materie E in Detektor auf der Internationalen Raumstation ISS hat neue Hinweise bei der Suche nach Dunkler Materie geliefert. Forscher beobachteten einen Überschuss sogenannter Positronen im Weltall

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hoffen nun auf weitere Durchbrüche, wie sie schon vor fast exakt zehn Jahren am 4. Juli 2012 erzielt wurden, als Higgs-Bosonen erstmalig experimentell nachgewiesen wurden. Von den neuen Hochenergie-Experimenten erwarten die Beteiligten neben mehr Details zu Higgs-Bosonen auch neue Erkenntnisse zum Ungleichgewicht von Materie und Anti-Materie sowie zu Dunkler Materie und Dunkler Energie – einem etablierten Konzept der Physik, das aber in der Praxis noch niemand zufriedenstellend nachweisen konnte, ähnlich wie lange Zeit das Higgs-Boson.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.