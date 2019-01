„Technik ist die Natur des Menschen“

Enno Park, Selbsternannter Cyborg und Gründer des Vereins Cyborgs e.V., spricht im Interview über Verschwörungstheoretiker und die Liebe zu Maschinen.

von Philipp Hedemann

Enno Park ist Informatiker, Technikphilosoph und Vorsitzender von Cyborgs e.V., einem Verein, der sich der „Förderung und kritischen Begleitung der Verschmelzung von Mensch und Technik“ verschrieben hat. Im Interview erklärt der 45-Jährige Ostfriese, der mittlerweile in Berlin lebt, was ihn zum Cyborg macht – per Definition einem Menschen, dessen Körper mittels technischer Gerätschaft lebensfähig ist oder nachweislich leistungsfähiger gemacht wurde.

Enno Park, Sie sehen nicht gerade so aus wie man sich einen Cyborg vorstellt, bezeichnen sich aber als solcher ...