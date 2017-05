(LW) - Noch bis Sonntagabend sind in der Luxexpo „The Box“ zahlreiche Tätowierer aus aller Welt am Werk. Rund 400 Künstler bieten bei der 6.Auflage der internationalen Tattoo-Messe „The Storm“ Besuchern ihre Dienste an - wobei man ihnen selbstverständlich auch bloß bei der Arbeit über die Schulter schauen kann. Wir waren am Samstag mit der Kamera vor Ort.