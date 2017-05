(dpa) - US-Präsident Donald Trump (70) kann zum G7-Gipfel in Sizilien ein eigens für ihn kreiertes Eis kosten. „Ästhetisch gesehen ist es sehr amerikanisch, aber was den Geschmack angeht, ist es sehr sizilianisch“, sagte Giuseppe Perdichizzi, der in Taormina eine Eisdiele betreibt.



Die Zutaten orientieren sich an den Farben der US-Flagge: Wilde Erdbeeren vom Ätna, Mandeln und Blaubeeren. Die Dekoration erinnert an Trumps gelbliche Haare. Der Eisbecher „Coppa Trump“ stehe für sizilianische Gastfreundschaft, so Perdichizzi. Der G7-Gipfel startet kommenden Freitag in Taormina.

Perdichizzi selbst ist Trump-Fan und liegt auch mit dem Chef der rechtspopulistischen italienischen Partei Lega Nord, Matteo Salvini, voll auf einer Linie. „Ich bin sicher, Trump hat von dem Eis gehört. Aber ich kann nicht sagen, ob er vorbeikommen und es probieren wird“, so Perdichizzi.