Fimreihe „Praxis mit Meerblick“

Tanja Wedhorn: „Ich würde gern mal eine Rachegöttin spielen“

Die deutsche Schauspielerin über ihre Rolle als Medizinerin auf Rügen, wann sie selber zum Arzt geht und warum sie auch mal die Böse sein will.

Interview: Martin Weber

Sie ist ein wahrer Sonnenschein am deutschen Fernsehhimmel: Mit ihrem fröhlichen Naturell begeistert Tanja Wedhorn regelmäßig die Zuschauer, die 51-Jährige ist in Filmen und Serien meist als patente Frau mit Herz zu sehen. Das gilt auch für ihre Rolle in der Filmreihe „Praxis mit Meerblick“, von der ab 14. April im Ersten neue Folgen zu sehen sind. Tanja Wedhorn spielt wieder die Medizinerin Nora Kaminski, die sich auf der Urlaubsinsel Rügen hingebungsvoll um die großen und kleinen Wehwehchen ihrer Patienten kümmert.

Tanja Wedhorn, normalerweise spielen Männer in Arztserien den Halbgott in Weiß. Sie gehören zu den wenigen Frauen, die in einer Serie Kranke heilen …

Und das schon seit sechs Jahren. Dann will ich die Fahne der Frauen gerne weiterhin hochhalten und freue mich, wenn mehr Kolleginnen dazukommen.

Glauben Sie, dass Frauen die besseren Ärzte sind?

Also wenn schon, dann die besseren Ärztinnen. (lacht) Ich bin absolut gegen solche Klassifizierungen, damit habe ich es überhaupt nicht. Es gibt gute Ärzte und gute Ärztinnen und es gibt natürlich schlechtere. Dass man diesen Beruf besser oder schlechter ausübt, hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Wenn ich privat eine Behandlung brauche, spielt diese Überlegung keine Rolle.

Wenn ein Orthopäde meinen Fuß nicht mal anfasst, bin ich das letzte Mal da hingegangen.

Gehen Sie schnell zum Arzt, wenn was ist, oder warten Sie lieber erst mal ab?

Das kommt ganz darauf an. Wenn ich selber glaube, das ist jetzt mehr als eine Dehnung oder eine Zerrung, lasse ich das untersuchen. Natürlich auch bei starken Schmerzen.

Endlich Zweisamkeit: Nora (Tanja Wedhorn, li.) macht einen Ausflug mit Max (Bernhard Piesk, re.).

Endlich Zweisamkeit: Nora (Tanja Wedhorn, li.) macht einen Ausflug mit Max (Bernhard Piesk, re.). Nora (Tanja Wedhorn) braucht endlich mehr freie Zeit.

Haben Sie sich schon mal schlecht behandelt gefühlt, etwa weil Herr oder Frau Doktor nur wenig Zeit hatte?

Das kam tatsächlich schon vor. Ich wechselte darauf den Arzt. Wenn ich mit einer Sportverletzung zum Orthopäden gehe und der fasst meinen Fuß nicht mal an, sondern guckt aus weiter Ferne flüchtig drauf, dann bin ich das letzte Mal da hingegangen.

Der von Ihnen gespielten Ärztin Nora Kaminski geht das Wohl ihrer Patienten über alles. Gibt’s das auch in Wirklichkeit?

Ja, das glaube ich tatsächlich. Ärztinnen wie Nora sind sicher nicht die Regel, es gibt ja in allen Berufen ein ganz breites Spektrum.

Könnten Sie sich vorstellen, selber Ärztin zu sein?

Nein, ich spiele lieber nur die Ärztin – und so ist es auch gut.

Werden Sie während der Dreharbeiten von einem medizinischen Fachberater gecoacht?

Es gibt schon bei den Drehbüchern Fachberatung, damit alles seine Richtigkeit hat, was wir da behaupten. Außerdem wird auch bei den Dreharbeiten Fachpersonal zugezogen, wenn es zum Beispiel Szenen mit medizinischem Hintergrund gibt. Mir werden die jeweiligen Handgriffe auch immer ganz genau gezeigt.

Also konnten Sie sich im Lauf der Jahre medizinisches Grundwissen aneignen?

Das wäre ein bisschen hochgegriffen, wenn ich das behaupten würde. Aber so kleine Wehwehchen, zum Beispiel bei meinen Kindern, kann ich schon versorgen. Ich würde aber wirklich nicht behaupten, dass ich medizinisch versiert bin, seit ich die Rolle spiele.

Nora und ihre Schwester Franziska (r.) verstehen sich gut.

Nora und ihre Schwester Franziska (r.) verstehen sich gut. Tumordiagnose: Dr. Heckmann (Patrick Heyn, Mitte) hat keine guten Nachrichten für Henk Busch (Jochen Nickel) und Nora (Tanja Wedhorn). Max (Bernhard Piesk, r.) versucht Henk Busch (Jochen Nickel), der einen Anfall hat, zu helfen.

Werden Sie schon mal um medizinischen Rat gebeten?

Nein, zum Glück nicht. (lacht) Ich werde schon mal von Leuten auf der Straße auf meine Rollen angesprochen, aber mehr auch nicht. Bisher hat noch niemand Realität und Fiktion durcheinandergebracht.

Wenn die Figur einfach nur böse ist, würde sie mich nicht interessieren.

Nora Kaminski ist eine ganz Liebe, und auch sonst spielen Sie meist positive Figuren. Hätten Sie nicht Lust, auch mal richtig böse zu sein?

Thomas Rühmann zur 1.000 Folge: „Ich wollte nie Arzt sein“ Der deutsche Schauspieler über den holprigen Start der beliebten Weißkittelsaga und warum er seine Serienfigur unmöglich findet.

Natürlich, und ich bin da sehr offen für Angebote. Wobei ich einschränken muss, wenn die Figur einfach nur böse ist, würde sie mich nicht interessieren. Auch da ist es mir wichtig, dass die Figur aus einer nachvollziehbaren Motivation heraus „böse“ handelt und ihre Geschichte auch differenziert erzählt wird.

Was könnte das für eine Figur sein?

Eine Frau, die Rache übt zum Beispiel, für etwas, das ihr angetan wurde. Eine solche Rachegöttin würde ich gerne mal spielen. (lacht)

Waren Sie überhaupt schon mal die Böse im Fernsehen?

War ich, einige Male sogar. Zum Beispiel in dem ZDF-Zweiteiler „Schuld und Unschuld“. Da habe ich eine Frau gespielt, die ganz schön viel Mist baut. Ich war die Geliebte des zwielichtigen Chefs eines Pharmakonzerns und war tief verstrickt in dessen finstere Machenschaften.

Also wenn Sie mal in einem „Tatort“ in einer Gastrolle auftauchen, darf es schon die Mörderin sein?

Jederzeit gerne. (lacht)

Zur Person Tanja Wedhorn kam 1971 in Witten zur Welt, wo ihre Eltern ein Reisebüro hatten. Nach einem abgebrochenen Lehramtsstudium und ihrer Schauspielausbildung in Berlin hatte sie ihren Durchbruch zum TV-Star 2004 als Hauptdarstellerin von „Bianca – Wege zum Glück“, der ersten deutschen Telenovela. Sie ist seit 2017 in der ARD-Filmreihe „Praxis mit Meerblick“ als Medizinerin auf Rügen im Einsatz und spielt die Hauptrolle in der ZDF-Serie „Fritzie – Der Himmel muss warten“. Die Schauspielerin ist verheiratet und hat zwei Kinder, die Familie lebt in Berlin.

