Für eine Gruppe Jugendlicher aus zehn Nationen ging am Donnerstagnachmittag ein dreitägiges sportliches Abenteuer zu Ende. Prominente Unterstützung bekamen sie von Jean Asselborn und Andy Schleck.

(LuWo) - Das gemeinsam vom Service National de la Jeunesse, der Vereinigung I'm not a refugee und der Kreativstruktur Hariko organisierte Projekt "Tandem Together" sollte die verschiedenen Bevölkerungsgruppen Luxemburgs einander näher bringen und helfen, Vorurteile abzubauen.



13 Auf dem Fahrrad zur Freundschaft: Eindrücke von Tandem Together. Foto: Lucien Wolff

Nach einem Tag Vorbereitung im Jugendzentrum Marienthal entdeckten die zehn Jugendlichen unser Land mit dem Tandemrad. Die drei Etappen Mariendall-Erpeldingen, Erpeldingen-Echternach und Echternach-Luxemburg wurden per Zweirad und teilweise im Kayak zurückgelegt. Außenminister Jean Asselborn und Tour-de-France-Sieger Andy Schleck setzten ein Zeichen und begleiteten die Jugendlichen am letzten Tag ihrer interkulturellen Tandemtour. Bei ihrer Ankunft am Hariko-Zentrum in Bonneweg erhielten die Teilnehmer aus den Händen von SNJ-Direktor Georges Metz eine Radfahrerjacke und ein Ehrendiplom.