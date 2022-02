Talbrücke in Deutschland gesprengt

(Reuters) - Um Schlag 11 Uhr wurden am Sonntag die Ladungen gezündet und die 500 Meter lange, 50 Jahre alte Brücke bei Siegen in Deutschland brach zusammen. Rund 120 Kilogramm Sprengstoff waren dafür nötig.

Die Teilstücke stürzten 70 Meter in die Tiefe. Schaulustige zeigten sich interessiert. "Ich hab mich einfach gefreut, dass das Ding, die Brücke so runtergekommen ist, wie sie runterkommen sollte... Den Sprengmeister kenn ich auch persönlich und ich hab mich einfach gefreut, habe ich an sich so erwartet."

Die Verantwortlichen zeigten sich mit dem Ablauf der Sprengung zufrieden.

Weitere spannende Themen:

28-Jähriger baut maßstabsgetreuen X-Wing-Sternenjäger

Im schwimmenden Kochtopf zum Hochzeitsfest

Taucher entdeckt 900 Jahre altes Kreuzritterschwert



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.