Sylvia Camarda sagt "Ja"

Diesen Tag werden beide nicht so schnell vergessen: Tänzerin Sylvia Camarda und der Filmschaffende Yann Tonnar gingen am Freitagnachmittag den Bund fürs Leben ein.

(mij) - Tänzerin, Choreografin, Politikerin und jetzt auch Ehefrau – Sylvia Camarda hat am späten Freitagnachmittag in Luxemburg-Stadt den Bund fürs Leben geschlossen. Die 40-jährige gebürtige Differdingerin gab ihrem Freund, dem Regisseur und Filmemacher Yann Tonnar – Bruder des Musikers Serge Tonnar – im Standesamt am Knuedler das Jawort.



Das kreative Paar macht übrigens nicht nur privat gemeinsame Sache: Der Sender Arte zeigt am 9. und 10. Juni die zweite Staffel der Doku-Serie „Move!“, in der sich Sylvia Camarda dieses Mal auf eine tänzerische Forschungsreise in Richtung Afrika begibt. Yann Tonnar war bei diesem Format als Produzent involviert.