Supertalent-Casting in Luxemburg

Sänger, Tänzer, Akrobaten und Tierdompteure, aufgepasst! RTL begiebt sich am 6. April in Luxemburg auf die Suche nach den Stars von morgen für das Format "Das Supertalent".

Michael JUCHMES

Ein Opernsänger, ein Panflötist, drei Hundedressierer und ein Regurgitations-Illusionist (ein Mensch, der Sachen verschluckt und wieder hervorbringt) - in den vergangenen zwölf Staffeln der RTL-Show "Das Supertalent" konnten bereits einige ungewöhnliche Bühnenkünstler ihr Können einem Millionenpublikum vor den Fernsehbildschirmen unter Beweis stellen. Für die 13. Staffel des Erfolgsformats, das ab Herbst ausgestrahlt wird, sucht der Kölner Privatsender nun nicht mehr nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach neuen Stars und Sternchen. Erstmals steht auch das Großherzogtum auf dem Casting-Kalender.



Am 6. April dürfen sich Sänger, Tänzer und andere Künstler im Hotel Parc Belle-Vue in Luxemburg-Stadt zwischen 12 und 20 Uhr bei einem offenen Casting - das heißt: ohne Voranmeldung - einer Fachjury präsentieren. Wer hier überzeugt, der darf später vor die Kamera treten und der prominenten Jury, deren Vorsitz wie immer Dieter Bohlen hat, beweisen, was in ihm oder ihr steckt. Dem Gewinner des Formats winken nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.



Mitbringen sollten die Bewerber neben ihrem Talent unbedingt ein Ausweisdokument. Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, sollte zudem einen Erziehungsberechtigten im Gepäck haben oder eine Erlaubniserklärung vorweisen. Bewerber können als Einzelpersonen, Duos oder Gruppen auftreten. Eine Altersgrenze gibt es nicht.



Weitere Informationen zur Show "Das Supertalent" unter www.rtl.de.