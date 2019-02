Die falsche "Wiederauferstehung" in einer südafrikanischen Kirche hat jetzt ein politisches Nachspiel: Präsident Ramaphosa nennt die Aktion "komplett schockierend".

Südafrikas Präsident Ramaphosa kritisiert falsche "Propheten"

(KNA) - Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hat Geistliche kritisiert, die "Gott und Kirchen in Verruf bringen". Der Staatschef äußerte sich am Mittwochabend in Kapstadt mit Blick auf eine angebliche "Wiederauferstehung" inszeniert durch einen selbsternannten Propheten. Der Vorfall hatte diese Woche weltweit für Schlagzeilen gesorgt und ließ in Südafrika erneut Forderungen laut werden, den Religionssektor gesetzlich zu regulieren.

In einem Video, das sich am Wochenende in Sozialen Medien verbreitete, war zu sehen, wie ein Pastor der christlichen Freikirche "Alleluia Ministries International" vor etwa 100 Zuschauern einen Sarg umrundet. Dabei betet er lautstark und befiehlt dem Toten unter "Jesus"-Rufen des Publikums, aufzuwachen. Der Mann im Sarg gehorcht und die Umstehenden brechen in Jubel aus. Für den Pastor hat sein "Wunder" ein rechtliches Nachspiel: Der angeheuerte Bestatter glaubt nicht an eine Auferstehung und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Bestatter verklagt südafrikanischen Pastor wegen "Wunder" Trickbetrug im Gottesdienst: Ein Mann liegt im Sarg. Die Gemeinde trauert. Ein Pastor beschwört Jesus und "erweckt" den "Toten" zum Leben. Die Menge jubelt. Nur der beauftragte Bestatter nicht.

"Diese Menschen machen komplett schockierende Dinge, indem sie behaupten, jemand sei von den Toten erwacht, und damit versuchen, die ganze Nation täuschen", zitierten lokale Medien Ramaphosa am Donnerstag. "Damit bringen sie den Namen des Herrn, Gottes und der Kirchen in Verruf." Auch Südafrikas Kommission für den Schutz von Kultur-, Religions- und Sprachgruppen (CRL) verurteilte das "Wunder" und kündigte Ermittlungen an.

Die staatliche Behörde hatte dem Parlament in Kapstadt 2017 empfohlen, Kirchen gesetzlich durch interne Aufsichtskomitees zu regulieren. Ramaphosa lehnte diesen Vorschlag nun jedoch ab, da er gegen die Verfassung verstoße.