Studenten aus Karlsruhe radeln nach Luxemburg

Auf zwei Rädern und für den guten Zweck: Erneut haben sich in diesem Jahr Studenten aus Karlsruhe für eine ungewöhnliche Reise in die Heimat entschieden.

(LW) - Pünktlich zum Semesterende zieht es beinahe alle Studierenden aus Luxemburg, die an ausländischen Hochschulen eingeschrieben sind, wieder zurück ins Großherzogtum. Die meisten reisen mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug an – doch es gibt auch Ausnahmen: Die Amicale des Étudiants Luxembourgeois à Karlsruhe (AELK) organisierte auch in diesem Jahr erneut die „Vëlosheemrees“, die einige Studenten auf zwei Rädern am Freitag, dem 1. Juli, von der baden-württembergischen Stadt zurück nach Luxemburg führte. Geradelt wurde nicht nur zum Spaß, sondern auch zum guten Zweck: In diesem Jahr darf sich die Ligue Luxembourgeoise d'Hygiène Mentale über eine Spende freuen.

