„Studentebal“ am P&R Bouillon

Bereits zum 18. Mal fand in der Nacht von Freitag auf Samstag die größte Open-Air-Studentenparty des Landes statt. Hier einige Eindrücke.

(LW) – Die vielzitierte Zukunft unseres Landes stieß am Freitagabend am P&R Bouillon in Hollerich auf die wohlverdienten Sommerferien an. Seit 2001 veranstaltet die „Association des Cercles d'Etudiants Luxembourgeois“ (ACEL) gemeinsam mit Mitgliedsstudentenvereinigungen aus allen erdenklichen Universitätsstädten ihren traditionellen „Studentebal“. In diesem Jahr waren 32 Vereine an der Organisation des Events beteiligt. Die Veranstalter rechneten mit rund 4000 Besuchern.

Pascal Thinnes, Vize-Präsident der ACEL und Hauptkoordinator des „Studentebal“ sieht das Event als Höhepunkt des Jahres ...