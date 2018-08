Unter einem schlechten Stern steht wohl das Sternchen von US-Präsident Donald Trump auf Hollywoods „Walk of Fame“. Ein neuer Streit ist entbrannt. Ein Gremium fordert nun die Entfernung.

Streit um Hollywood-Stern von Trump

(dpa) - Um den Stern von US-Präsident Donald Trump auf Hollywoods „Walk of Fame“ ist ein neuer Streit entbrannt. Wie der Stadtrat von West Hollywood am Dienstag mitteilte, fordert das Gremium einstimmig die Entfernung des in den Bürgersteig eingelassenen Sterns auf dem Hollywood Boulevard. Trumps Verhalten gegenüber Frauen, Einwanderern und seine Ablehnung von Klimaschutz sei nicht mit den Werten dieser Region zu vereinbaren, hieß es unter anderem zur Begründung des Antrags.



Die Stadtpolitiker von West Hollywood wollten ihre Petition der Stadt Los Angeles und der Handelskammer von Hollywood, die den „Walk of Fame“ betreibt, vorgelegen. Derzeit gäbe es keine Pläne, irgendeinen Stern von der Flaniermeile zu entfernen, hieß es in einer ersten Reaktion der Handelskammer. Man werde den Antrag aber prüfen.

Trump hat die Plakette 2007 für seine Fernsehsendungen erhalten. Der „Walk of Fame“ mit mehr als 2600 Sternen im Zentrum von Hollywood ehrt Verdienste im Showgeschäft.



Erst Ende Juli wurde der Stern von US-Präsident Donald Trump mutwillig zerstört. Foto: AFP

In den vergangenen Jahren war Trumps Plakette wiederholt beschädigt worden. Zuletzt hatte ein 24-jähriger Mann Ende Juli den Stern mit einer Spitzhacke demoliert. Er wurde wegen mutwilliger Beschädigung angeklagt.