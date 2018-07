Am Freitag wird der französische Journalist, Animateur und "Wort"-Kolumnist mit der Goldmedaille der renommierten Fondation du Mérite Européen ausgezeichnet.

Stéphane Bern erhält hohe Auszeichnung

Am Freitag wird der französische Journalist, Animateur und "Wort"-Kolumnist mit der Goldmedaille der renommierten Fondation du Mérite Européen ausgezeichnet.

(TJ) - Kein geringerer als der frühere Premierminister Jacques Santer wird am Freitag dem bestbekannten Journalisten und Adelsexperten Stéphane Bern als Präsident der Stiftung die Goldmedaille der "Fondation du Mérite européen" überreichen.



Wie die Stiftung wissen lässt, wird Bern die hohe Auszeichnung wegen seines Einsatzes zur Promotion der europäischen Ideen und Werte in seinen Veröffentlichungen zuteil. Premier Xavier Bettel wird der Überreichung beiwohnen.

Die Fondation du Mérite européen wurde 1970 gegründet und zeichnet seither Personen und Vereinigungen aus, die sich um die



Bern lebt in Frankreich, besuchte als Kind regelmäßig seine Großmutter in Luxemburg und ist dem Großherzogtum, wie er selbst sagt "mit dem Herzen verbunden". Der 53-Jährige besitzt ein Haus in Luxemburg und erlangte 2017 die Luxemburger Nationalität. In einem Interview sagte er, er möchte dazu beitragen, das Image des kleinen Landes im Ausland zu verbessern und für mehr Bekanntheit zu sorgen.

Ende 2016 ist sein Bildband „Mon Luxembourg“ erschienen. Es bringt dem Leser zahlreiche sehenswerte Orte des Landes näher. Bern ist zudem Chronist des "Luxemburger Wort".