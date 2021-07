Echternach feiert wieder

Eine Zeitreise ins viktorianische Zeitalter können Besucher in Echternach erleben: Die Steampunk-Convention verwandelt die Stadt in ein Fantasieland.

(LW) - Fantasievolle Kostüme, riesige Hüte und faszinierende Accessoires - die Steampunk-Community hat die Stadt Echternach am Wochenende in Beschlag genommen. Erneut treffen sich die Fans der kulturellen Bewegung, die einerseits das viktorianische Zeitalter auferstehen lässt, andererseits auch futuristische Tendenzen aufgreift, in der Abteistadt.

10 Bei der Steampunk-Convention in Echternach konnten die Besucher in eine andere Welt eintauchen. Foto: Viktor Wittal

Fast vergessen scheinen die verheerenden Überschwemmungen, die noch vor wenigen Wochen für Chaos in der Stadt im Osten des Landes sorgten. Bunte Marktstände und viele Zuschauer, die teilweise weit angereist waren, sorgen für jede Menge Abwechslung.

Steampunk unter Dampf Auch dieses Jahr haben sich zahlreiche Besucher die Steampunk Convention im Fond-de-Gras nicht entgehen lassen. Doch trafen sie auf eine bunte Mischung aus Abenteurern aus der viktorianischen Zeit.

Das Kulturzentrum Trifolion zeigt am Sonntag zudem eine Vorstellung von „In 80 Tagen um die Welt“, den Klassiker von Jules Verne, als Personentheater mit Figurenspiel.

