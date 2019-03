Die prominente Köchin Sarah Wiener zieht für Österreichs Grüne in den Europawahlkampf.

Starköchin Sarah Wiener tritt für Europa an

Die prominente Köchin Sarah Wiener zieht für Österreichs Grüne in den Europawahlkampf. Die durch ihre TV-Auftritte bekannte Gastronomin wird auf dem zweiten Listenplatz antreten, entschied die angeschlagene Partei am Samstag in Wien bei einem Kongress.

(dpa) - „Was wir brauchen, ist eine Lebensmittelwende“, sagte die Österreicherin. Nur mit ökologischer Vielfalt auf den Feldern und in der Natur könne sich der Mensch in der Zukunft ernähren.

Knapp 95 Prozent der Delegierten unterstützten die Kandidatur Wieners, gleich hinter Spitzenkandidat und Parteichef Werner Kogler. Sarah Wiener setzt sich schon seit langem für nachhaltige Ernährung ein. Mit ihrer Unternehmensgruppe betreibt sie unter anderem eine 800 Hektar große Landwirtschaft in der Uckermark, sowie verschiedene Gastronomieprojekte in Deutschland. Sie habe sich aber nicht nur wegen Umweltthemen für die Kandidatur entschieden, sondern auch wegen des erwarteten Aufschwungs der Rechtspopulisten bei der Europawahl, sagte Wiener in Wien.