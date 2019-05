Luxemburg ist eine Stadt - und ein Land. Das ist jedoch noch lange nicht jedem klar, wie kürzlich ein Professor der Universität St. Gallen demonstrierte.

"Stadt, Land, Fluss" mit einem Universitäts-Professor

Sarah CAMES Luxemburg ist eine Stadt - und ein Land. Das ist jedoch noch lange nicht jedem klar, wie kürzlich ein Professor der Universität St. Gallen demonstrierte.

Fast jeder Luxemburger war schon einmal in der Situation: Im Ausland kennt nicht jeder das kleine Großherzogtum im Herzen Europas und so muss man öfters erklären, dass Luxemburg nicht nur ein unabhängiges Land ist, sondern auch eine eigene Sprache hat. Von einigen würde man jedoch denken, sie würden sich in der Geografie Europas besser auskennen.

In der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) erschien am Sonntag ein Gastbeitrag von Professor Caspar Hirschi von der Universität St. Gallen über die Integrationspolitik der Schweiz. Darin stellte der Professor für Allgemeine Geschichte vereinzelte Behauptungen auf, die wohl einigen Luxemburgern sauer aufstoßen könnten.



Bereits der erste Satz des Artikels stellt sich als schwierig heraus. Die Schweiz sei, relativ zur Einwohnerzahl, das größte Einwanderungsland der westlichen Welt heißt es im Artikel "Integration erfolgt bei uns durch Arbeit". Gemäß eines aktuellen Migrationsberichts der OECD seien in der Schweiz knapp 30 Prozent der Bevölkerung im Ausland geboren.

Auch wenn es stimmt, dass die Schweiz mit einem Bevölkerungsanteil von 29,3 Prozent im Ausland geborener Einwohner zu den Spitzenreitern in der von Professor Hirschi genannten Studie gehört, gibt es ein Land, das selbst der Schweiz in Punkto Einwanderung noch den Rang abläuft: Luxemburg.

Nicht weniger als 46,3 Prozent der Bevölkerung Luxemburgs wurden im Ausland geboren. Diese Daten stammen aus der gleichen OECD Studie aus dem Jahr 2017, auf die sich auch Professor Hirschi berief. In der dazugehörigen Graphik der Studie sprengt der Balken Luxemburgs sogar den Rahmen des Diagramms, während die Schweiz weit abgeschlagen auf Platz zwei steht. Wie kam es also zu dieser Übergehung?

Eine mögliche Erklärung für den Patzer des Professors lässt sich ein paar Zeilen weiter finden: "Der einzige OECD-Staat, der vor der Schweiz liegt, ist kein Land, sondern eine Stadt: Luxemburg."

Auf die Nachfrage, wie er denn darauf komme, dass Luxemburg kein Land sei, erklärte der Professor der Allgemeinen Geschichte dem Luxemburger Wort: "Es war ein Wortspiel, das auf die demographisch-territoriale Besonderheit Luxemburgs als Stadt mit Miniterritorium anspielt. Wäre der Kanton Zürich ein Staat, würde er in der Statistik noch vor Luxemburg liegen."



Selbst in seiner Antwort schien der Professor also noch davon überzeugt zu sein, dass Luxemburg lediglich eine Stadt sei.

Das Luxemburger Wort hat daraufhin auch die Aussage in der Antwort des Professors geprüft: Der Kanton Zürich zählte im Jahr 2017 insgesamt 1.504.346 Einwohner. Davon waren genau 402,332 Ausländer - rund nur 27 Prozent Gesamtbevölkerung also. Luxemburg zieht mit seinen 46,3 Prozent also klar an den Zürichern vorbei.

Luxemburg ist ein kleines Land und ist es daher gewohnt, öfters mal übersehen zu werden. Ein rezentes Beispiel: Als Großherzog Jean, der 36 Jahre lang an der Spitze des Großherzogtums stand, am 4. Mai in Luxemburg-Stadt zu Grabe getragen wurde, berichtete die Klatsch-Zeitung Gala in ihrer Berichterstattung fälschlicherweise, das Staatsbegräbnis des verstorbenen Monarchen würde im deutschen Trier stattfinden.

