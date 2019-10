In der Abtei Neumünster, in der das belgische Königspaar und der Großherzog zu Besuch waren, gab es am Mittwochnachmittag einen kurzen Schreckmoment.

Staatsbesuch: Falscher Alarm in der Abtei Neumünster

Sarah CAMES In der Abtei Neumünster, in der das belgische Königspaar und der Großherzog zu Besuch waren, gab es am Mittwochnachmittag einen kurzen Schreckmoment.

Am Mittwochnachmittag stand in der Abtei Neumünster hoher Besuch an: Im Zuge ihrer Staatsvisite kamen König Philippe und Königin Mathilde von Belgien zusammen mit Großherzog Henri gegen 15 Uhr in dem hauptstädtischen Kulturzentrum an.

Belgisches Königspaar in der Abtei Neumünster Bis Donnerstag besucht das belgische Königspaar Luxemburg im Rahmen einer Staatsvisite.

Doch während eines Vortrags in der Salle Robert Krieps, rund 15 Minuten nach der Ankunft der royalen Gäste, gab es einen kurzen Schreckmoment. Der Ministerpräsident von Wallonien, Elio Di Ruop, hielt gerade seine Ansprache, als plötzlich der Alarm losging.

Die Anwesenden - inklusive König, Königin und Großherzog - wurden über einen Lautsprecher auf Französisch, Englisch und Deutsch dazu aufgefordert, den Saal zu verlassen und sich in den Innenhof der Abtei Neumünster zu begeben.

Nach rund zehn Minuten gab es schließlich Entwarnung und die Gäste durften ihre Plätze wieder einnehmen. Was den falschen Alarm ausgelöst hatte, ist noch nicht bekannt.

Nachdem in der Abtei Neumünster die Alarmanlage losging, wurde die Salle Robert Krieps evakuiert und die Gäste des Staatsbesuchs sammelten sich im Innenhof. Foto: Françoise Hanff

Nachdem in der Abtei Neumünster die Alarmanlage losging, wurde die Salle Robert Krieps evakuiert und die Gäste des Staatsbesuchs sammelten sich im Innenhof. Foto: Françoise Hanff

Bereits am ersten Tag der Staatsvisite gab es eine kleine Panne: Der Oldtimer, der das Königspaar vom Bahnhof zum Palais bringen sollte, wollte erst nicht anspringen.



Staatskarosse mit Startschwierigkeiten Es fehlte nicht viel und das belgische Königspaar hätte am Dienstagmorgen auf einen Ersatzwagen zurückgreifen müssen.

Nach ein paar Versuchen und einem verwunderten Zwischenruf von Premierminister Xavier Bettel ("Muss een drécken?"), lief der Motor dann zur Erleichterung aller Anwesenden letztendlich doch.