Die fast zweijährige Mischlingshündin Stella hat mittlerweile 29 Wörter gelernt und kombiniert sie, um ihrer Besitzerin zu kommunizieren.

Panorama 1

Sprachtherapeutin bringt Hund das "Reden" bei

(SC) - Jeder Tierbesitzer hat sich wahrscheinlich schon einmal diese Fragen gestellt: Was denkt mein Hund bloß? Was will er mir nur sagen?

Eine amerikanische Sprachtherapeutin bekommt Antworten auf diese Fragen - direkt von ihrem Hund. Die 26-jährige Christina Hunger aus Kalifornien hat ihrer 19-Monate alten Hündin Stella das "Reden" beigebracht.

Mithilfe eines selbstgebauten Bretts, auf dem mehrere Sprachknöpfe angebracht sind, kann Stella mit ihrer Besitzerin kommunizieren - und nutzt diese Möglichkeit ausgiebig. Das Experiment fing mit einigen wenigen Sprachknöpfen an, doch mittlerweile sind es schon 29. Damit übermittelt Stella jedoch nicht nur einzelne Worte, sondern mittlerweile fast schon ganze Sätze. Bis zu fünf Worte kann die Hündin kombinieren.

Neben Aktionswörtern wie "Spiel" oder "Guck", kann Stella mithilfe ihrer eigens programmierten Knöpfe auch komplexere Konzepte, wie zum Beispiel "Wut" oder "Freude" ausdrücken.

Als der "Nach draußen"-Knopf, den die Mischlingshündin am bei weitem am häufigsten und am liebsten benutzt, einmal ausgefallen ist, hat sie ihrer Besitzerin dies mitgeteilt, indem sie die Knöpfe "Nein" und "Hilfe" mit ihrer Vorderpfote betätigte.

Das Geheimnis zum "sprechenden Hund" liegt laut Christina Hunger in ständiger Kommunikation und viel Training.