Sportartikelhändler stoppt Kajak-Verkauf

Decathlon reagiert auf verzweifelte Versuche, den Ärmelkanal an Bord von Ruderbooten zu überqueren.

(TJ/AFP) - Im Rahmen der Migrationskrise hat der französische Sportwaren-Großhändler Decathlon nun in zwei seiner Niederlassungen den Verkauf von Kajaks gestoppt. Am vergangenen Freitag waren drei Menschen verschollen, nachdem sie die Überfahrt nach Großbritannien an Bord eines Kajaks versucht hatten. Zudem wurden an der Küste von Calais zwei weitere solcher Boote aufgefunden. Zwei Menschen in Seenot wurden von der Gendarmerie gerettet.

Kajaks seien für sportliche Aktivitäten ausgelegt, so die Kette, die den Verkauf der Ruderboote in den Filialen von Calais und Grande-Synthe eingestellt hat. Auf hoher See würden die Boote eine Gefahr für die Insassen darstellen. Die Entscheidung wurde in den jeweiligen Niederlassungen getroffen und von der Zentrale gutgeheißen. Die Sportboote werden in der Region um Calais nur noch im Online-Verkauf angeboten.

Die beiden Filialen verkaufen weiterhin Thermo-Bekleidung, Schwimmwesten und Ruder mit der Begründung, dass dieses Zubehör der Sicherheit diene.





