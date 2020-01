Der auch als „Spiderman“ bekannte Fassadenkletterer Alain Robert hat am Montag aus Protest gegen die Rentenreform in Frankreich ein Hochhaus bei Paris erklommen.

Panorama 6

„Spiderman“ klettert aus Protest gegen Rentenreform

Der auch als „Spiderman“ bekannte Fassadenkletterer Alain Robert hat am Montag aus Protest gegen die Rentenreform in Frankreich ein Hochhaus bei Paris erklommen.

(dpa) - „Mit 57 Jahren bin ich nicht mehr weit von der Rente entfernt“, sagte Robert der französischen Nachrichtenagentur AFP. Er könne nur Geld verdienen, in dem er klettere. „Soll ich das bis 64 machen? Oder sogar bis 67?“ Er hangelte sich am Vormittag den knapp 190 Meter hohen Firmensitz des französischen Ölkonzerns Total im Pariser Hochhausviertel La Défense hinauf.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Fotos: DPA und AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Fotos: DPA und AFP Fotos: DPA und AFP Fotos: DPA und AFP Fotos: DPA und AFP Fotos: DPA und AFP Fotos: DPA und AFP

Gegen die Rentenreform wird seit Anfang Dezember in Frankreich gestreikt. Sie soll die Zersplitterung in mehr als 40 einzelne Rentenkassen beenden. Nach Willen der Regierung sollen die Franzosen auch etwas länger arbeiten. Besonders diese Pläne sind bei den Gewerkschaften auf massiven Protest gestoßen - Frankreichs Premier machte am Wochenende bei diesem Thema ein großes Zugeständnis.

Frankreichs Premierminister fordert Ende des Dauerstreiks Nach Zugeständnissen im Streit um die Rentenreform hat Frankreichs Premierminister Édouard Philippe ein Ende des wochenlangen Streiks gefordert.

Der Extremkletterer sorgt immer wieder mit waghalsigen Aktionen für Aufsehen. Im September war er im Frankfurter Bankenviertel an der Fassade des 153 Meter hohen Hochhaus Skyper hochgeklettert. Er hangelte sich bereits zahlreiche schwindelerregend hohe Gebäude hinauf - darunter auch das höchste Gebäude der Welt: den 828 Meter hohen Wolkenkratzer Burj Chalifa in Dubai. Der Kletterer nutzt kleinste Vorsprünge an Gebäuden wie etwa die Metallrahmen der Fenster, um sich daran festzuhalten.