Weil er ein Kleinkind in Paris auf spektakuläre Weise gerettet hat, soll ein junger Zuwanderer aus Mali nun die französische Staatsbürgerschaft bekommen.

„Spiderman“ aus Mali soll Franzose werden

Weil er ein Kleinkind in Paris auf spektakuläre Weise gerettet hat, soll ein junger Zuwanderer aus Mali nun die französische Staatsbürgerschaft bekommen.

(dpa) - Weil er ein Kleinkind in Paris auf spektakuläre Weise gerettet hat, soll ein junger Zuwanderer aus Mali nun die französische Staatsbürgerschaft bekommen.



Pariser „Spiderman“ rettet Kind vom Balkon Ein junger Migrant aus Mali rettet einen kleinen Jungen vor dem Tod, indem er furchtlos eine Fassade hochklettert. Paris feiert ihn nun als Helden.

Präsident Emmanuel Macron sagte Mamoudou Gassama bei einem Treffen im Élyséepalast, dass er als Anerkennung seiner „heldenhaften Tat“ in Kürze eine Aufenthaltserlaubnis bekommen werde.



„Ich habe ihn auch eingeladen, einen Antrag auf Einbürgerung zu stellen“, teilte Macron am Montag auf Twitter mit. Der junge Mann war zum Volkshelden avanciert, nachdem er am Samstag ein Kind an einem Balkon im vierten Stock eines Wohnhauses gerettet hatte. Videoaufnahmen zeigen den Kletter-Einsatz.