Selbst die spanische Weihnachtslotterie ist nicht von der Corona-Epidemie verschont geblieben. Aber einen Gordo gab es doch.

Spanien im Lottofieber

von Martin Dahms (Madrid)

Den Hauptpreis hätten eigentlich die Kinder verdient. Unermüdlich singen sie, eine fünfstellige Zahl nach der anderen, eine Preissumme nach der anderen. Im Hintergrund dreht ein Mann an einer Kurbel, eine von 100.000 Holzkugeln rollt aus der Lostrommel heraus, ein Mädchen greift die Kugel, blickt darauf und verkündet singend die Zahl, während ein Junge zugleich eine andere Kugel aus einer anderen Trommel entgegennimmt, in die ein Geldbetrag eingeprägt ist, den er nun singt.

Um kurz nach 9 Uhr an diesem Dienstagmorgen beginnt die Zeremonie, mittags um 12 Uhr verkündet die zweite Kugel den Hauptgewinn für die zuvor ausgerufene Nummer 72.897: Das ist der Gordo, der „dicke“ Hauptpreis des Jahres 2020.

Umsatz in Milliardenhöhe

Das gesungene Spektakel zwei Tage vor Heiligabend gehört zur spanischen Weihnacht wie Krippe oder Christbaum. Rund 75 Prozent aller erwachsenen Spanier spielen mit. Fast alle kaufen Lose, die Älteren etwas mehr als die Jüngeren, ansonsten gibt es keine demografischen Auffälligkeiten. Mit einem Umsatz von 2,9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr soll sie die größte Lotterie der Welt sein; mindestens ist sie eine der schönsten, bewegendsten, erhebendsten: ein nationales Gemeinschaftserlebnis.

Gemeinschaftserlebnisse hatten die Spanier in diesem Jahr weniger, als ihnen lieb war. Die Virusepidemie hat in Spanien besonders schlimm gewütet. Normalerweise werden knapp die Hälfte der Lose nicht in der Lotto-Annahmestelle, sondern in der Kneipe oder im Verein verkauft. 2020 war aber ein schlechtes Jahr für das Vereins- und Kneipenleben.

Der Direktor der staatlichen Glücksspielgesellschaft schätzt den Rückgang der Losverkäufe auf rund zehn Prozent. Die Schlangen vor den Annahmestellen waren trotzdem besonders lang - wegen des Sicherheitsabstands. In Krisenjahren gehen die Losverkäufe zurück – das war schon 2007 so –, während es umso mehr Leute gibt, denen ein Gewinn aus der Not helfen könnte.

Vorsicht waltete auch während der Ziehung, die wie immer im Teatro Real stattfand, dem Madrider Opernhaus. Die Kinder von der Madrider Schule San Ildefonso sangen ihre Zahlen in die Fernsehkameras hinaus, so professionell wie immer – aber im Zuschauerraum saß fast kein Mensch, um sie zu beklatschen.

Nur wenig Jubel

Ein bisschen Jubel gab es dann doch an den Lottoannahmestellen, die das eine oder andere Siegerlos verkauft hatten, auch der Sekt floss, wie sich das gehört. Aber: weniger Auflauf, keine Umarmungen, die Verkäufer selbst mussten für etwas Stimmung sorgen. Der größere Teil der Freude blieb zu Hause.

Die Gewinnchancen der Lotterie sind vergleichsweise hoch: 1 zu 100.000 für den Hauptgewinn von 400.000 Euro. Jede Nummer wird 1.720 Mal verkauft. Wer also mehrere Lose mit den gleichen Zahlen hat, kann auch mehrmals gewinnen.

Eine Nummer gab es dieses Jahr, die besonders schnell ausverkauft war: die 14.320, was für den 14. März dieses Jahres steht, an dem der erste Corona-Alarmzustand ausgerufen wurde. Gewonnen haben Inhaber von Losen mit dieser Nummer dieses Jahr leider nichts.

