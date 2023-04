In den nächsten fünf bis zehn Jahren will Elon Musk mit dem Starship eine erste bemannte Mars-Mission durchführen. Kommende Woche könnte der erste Testflug der kompletten Rakete starten.

Kommende Woche

SpaceX setzt zum ersten Orbitalflug der Mars-Rakete Starship an

In den nächsten fünf bis zehn Jahren will Elon Musk mit dem Starship eine erste bemannte Mars-Mission durchführen. Kommende Woche könnte der erste Testflug der kompletten Rakete starten.

(AFP/dme) - SpaceX hat am Donnerstag angekündigt, in der kommenden Woche eine Generalprobe für den Erstflug seiner kompletten Starship-Rakete durchzuführen, die in naher Zukunft Menschen zum Mond und zum Mars bringen soll.

„Starship ist komplett“, twitterte das Raumfahrtunternehmen und zeigte Fotos der Rakete mit allen Stufen. Bisher habe es lediglich Testflüge mit dem Starship ohne Booster gegeben, welches danach lediglich einmal erfolgreich am SpaceX-Stützpunkt in Boca Chica in Texas landen konnte. Bei den anderen Tests endete der Hoffnungsträger für zukünftige interplanetare Missionen in einem Feuerball.

Mit dem 69 Meter hohen Booster wurden bisher nur Triebwerkstests am Boden durchgeführt. Der angepeilte Orbitalflug stellt die erste große Probe für die sogenannte erste Stufe der Riesenrakete dar, die zusammengesetzt eine Höhe von 119 Meter erreicht.

„Das Team arbeitet daran, nächste Woche einen Probestart durchzuführen, gefolgt vom ersten integrierten Testflug von Starship etwa eine Woche später, während wir auf die behördlichen Genehmigungen warten“, heißt es auf Twitter. SpaceX benötigt für den Start eines solchen Flugs die Genehmigung der US-Luftfahrtbehörde FAA.

„Genug, um die Umlaufbahn zu erreichen“

Im Februar hatte das Unternehmen in Boca Chica im äußersten Süden von Texas einen beeindruckenden Test der 33 Raptor-Triebwerke des Boosters durchgeführt. Innerhalb weniger Sekunden zündeten 31 der 33 Triebwerke mit einem lauten Knall, „genug, um die Umlaufbahn zu erreichen“, wie der Chef von SpaceX, Elon Musk, auf Twitter verkündete.

Starship wurde von der Nasa ausgewählt, um ihre Astronauten bei der Artemis-3-Mission, die offiziell im Jahr 2025 stattfinden soll, auf die Mondoberfläche zu bringen. Die Besatzung von Artemis 2, die zum Mond fliegen und ihn dann umrunden soll, ohne zu landen, wird von der SLS-Rakete der Nasa, der derzeit stärksten Rakete der Welt, transportiert werden - bis das Starship kommt. Anschließend plant SpaceX Mars-Missionen, die schließlich zur Besiedlung des roten Planeten führen sollen.



In einer Twitter-Diskussion prophezeite SpaceX-Chef Elon Musk, dass er einen ersten Mars-Flug mit Astronauten in fünf Jahren für „möglich“ und in zehn Jahren für „sehr wahrscheinlich“ hält. Bis 2050 will Musk mit dem Starship eine Mars-Kolonie mit rund einer Million Einwohner etabliert haben. Viele Experten bezweifeln, dass dieser Zeithorizont realistisch ist.

