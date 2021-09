Elon Musks Weltraum-Touristen umkreisen seit Mittwochabend die Erde. An Bord ist kein ausgebildeter Astronaut.

SpaceX

Erste rein zivile Besatzung im All

Elon Musks Weltraum-Touristen umkreisen seit Mittwochabend die Erde. An Bord ist kein ausgebildeter Astronaut.

Erstmals in der Geschichte der bemannten Raumfahrt sind vier Laien alleine zu einem mehrtägigen Weltall-Ausflug in die Erdumlaufbahn aufgebrochen.

Die vom 38-jährigen US-Milliardär Jared Isaacman dafür beim Raumfahrtunternehmen SpaceX gecharterte „Dragon“-Kapsel startete am Mittwochabend mithilfe einer „Falcon 9“-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. SpaceX spricht von der „ersten nur mit Laien besetzten Mission in die Erdumlaufbahn“ - an Bord ist kein ausgebildeter Profi-Astronaut, die Kapsel fliegt weitgehend automatisch.







