(las) - Mit der traditionellen „Sovereign's Parade“ endete am Freitag die 44-wöchige Offiziersausbildung von Prinz Sébastien, dem jüngsten Sohn des großherzoglichen Paars, an der königlichen Militärakademie Sandhurst. An der Feier nahmen seine Eltern sowie die Erbgroßherzogin und der Erbgroßherzog, Prinzessin Alexandra, Prinz Louis, Prinzessin Claire und Prinz Félix teil.



Prinz Sébastien führt damit eine Familientradition weiter: Sein Vater Großherzog Henri und sein Bruder Erbgroßherzog Guillaume besuchten ebenfalls die Kaderschmiede der britischen Armee in Sandhurst im Süden Londons. Auch sein Großvater Großherzog Jean wurde dort ausgebildet.

Zu den weiteren illustren Absolventen der Akademie zählen die englischen Prinzen William und Harry, die Könige Hussein und Abdallah II von Jordanien und der frühere britische Premierminister Winston Churchill.



Am Freitag nahm König Abdallah II. von Jordanien die Parade ab. Anschließend gab es ein Essen für die Familien der Absolventen.