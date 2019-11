Maggie das Schaf kommt seit Jahren ungeschoren davon - doch wenn es nach Gerhard Schuh vom Thüringer Schafzüchterverband geht, könnten Maggies wilde Tage bald gezählt sein.

Sorge um ungeschorenes Schaf Maggie

(dpa) - Schaf Maggie hat die Herzen vieler Fans auf Facebook erobert und ist ein gefragtes Fotomotiv - wenn es sich denn einmal blicken lässt. Seit rund fünf Jahren treibt sich Maggie im Jonastal bei Arnstadt in Thüringen herrenlos herum. Einen Scherer hat sie seither freilich nicht gesehen.

Auf 20 Kilogramm schätzt Gerhard Schuh, Vorstandsmitglied des Verbandes Thüringer Schafzüchter, ihre Wolle. Maggie das Schaf erinnert mit seiner Wollpracht an das Rekordschaf Chris. Das Merino-Schaf aus Australien hatte es auf sagenhafte 42,3 Kilogramm Wolle gebracht, bevor es im Oktober im Trierpark Little Oak Sanctuary an Altersschwäche starb.

Ihre Wollpracht könnte Maggie dem Schaf in Zukunft zum Verhängnis werden. Mario Fuß/Christin Bayer/dpa

Doch das immer dickere Vlies könnte Maggie zum Verhängnis werden. Nach Ansicht von Schafexperte Schuh müsste sie dringend eingefangen und geschoren werden. Darüber hatte am Freitag die "Bild"-Zeitung berichtet. "Anders als bei einem Wildschaf, das seine Wolle von selbst verliert, wächst sie bei Hausschafen immer weiter", sagte Schuh der Deutschen Presse-Agentur.

Die Gefahr sei, dass Maggie irgendwann im Gestrüpp hängenbleibe und sich nicht mehr selbst befreien könne. Dann könnte sie sich verletzen oder gar verhungern. Und wenn die Wolle viel Wasser aufsaugt, verdopple sich ihr Gewicht und Maggie könnte sich zudem unterkühlen.

"Wer es gut mit dem Tier meint, sollte helfen, es einzufangen", erklärte Schuh. Das sei nicht nur im Sinne des Tierschutzes, sondern auch der öffentlichen Ordnung. Denn ein freilaufendes Schaf sei auch eine Gefahr für den Straßenverkehr.