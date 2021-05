Mit einem Instagram-Storytelling versuchen SWR und BR, die Geschichte der NS-Widerstandskämpferin Sophie Scholl in die Gegenwart zu holen.

Sophie Scholl auf Instagram zum Leben erweckt

Tammy SCHMIT

Zum 100-jährigen Gedenktag von Sophie Scholl haben sich die deutschen Rundfunksender SWR und BR eine neue Art des Storytelling ausgedacht. Auf dem Instagram-Account @ichbinsophiescholl können Follower mit Sophie Scholl eine Reise in die Vergangenheit unternehmen.

Das Projekt ist so angelegt, als hätte Sophie Scholl 1942 bereits einen Instagram-Account gehabt, auf dem sie ihren Followern Einblicke in ihren damaligen Alltag gewährt. In den Stories sieht man eine Sophie-Scholl-Darstellerin, wie sie in die Kamera spricht und ihrer Community etwa von ihrem ersten Tag in München und an der Universität, die sie von jetzt an besuchen wird, erzählt. Im Feed postet sie eine Reihe von Beiträgen, darunter Fotos von sich und ihrem Freund Fritz oder auch das langersehnte Wiedersehen mit ihrem Bruder Hans.

Das Projekt um Sophie Scholl wurde am 4. Mai gestartet. Jeden Tag werden neue Stories und Posts veröffentlicht. Bis zum 18. Mai können Besucherinnen und Besucher auf ihrem Smartphone das Leben der deutschen NS-Widerstandskämpferin kennenlernen.

Es ist ein spannendes Projekt, das junge Menschen dort abholt, wo sie Zuhause sind: in den sozialen Netzwerken. Und sie über diesen Weg versucht, für historische Themen zu sensibilisieren.

Die Rolle von Sophie Scholl übernahm die Schauspielerin Luna Wedler. Geleitet wird das Projekt von der Social-Media-Regisseurin Suli Kurban und dem Regisseur Tom Lass, in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Édith Carron.

