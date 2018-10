Nach zwei sonnigen Festwochen geht in München das Oktoberfest zu Ende. Am Sonntag will die Festleitung ihre Bilanz ziehen.

Sonnige Herbstwiesn geht zu Ende

(dpa) - Nach zwei sonnigen Festwochen geht in München das Oktoberfest zu Ende. Am Sonntag (13.00 Uhr) will die Festleitung gemeinsam mit Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienst ihre Bilanz ziehen. Der Wiesnchef und zweite Bürgermeister Josef Schmid (CSU) ging in einer ersten Prognose bereits davon aus, dass dieses Jahr mindestens so viele Gäste kamen wie im Vorjahr. Damals feierten an 18 Festtagen rund 6,2 Millionen Besucher mit. Dieses Jahr ist die Wiesn zwei Tage kürzer.

Ein Todesfall überschattete allerdings die erste Festwoche. Nach einer Schlägerei vor einem Bierzelt war ein Mann an einer Hirnblutung gestorben. Zuletzt war auf dem Volksfest 1991 ein Besucher bei einem Streit getötet worden.