C’est donc sous les chaines de l’imprimerie Saint-Paul, dans un cadre industriel et coloré, que les convives ont pu prendre connaissance des nouveautés, performances et lancements.

Sous le thème principal «Le plein de nouveautés», après avoir eu confirmation que le quotidien Luxemburger Wort et l’hebdomadaire Télécran restent les leaders dans leur catégorie, les convives ont découverts desdites nouveautés, notamment la mise en ligne du site «Luxembourg Times» orienté «Business & Politics», le lancement d’Imail News, journal hebdomadaire gratuit «toutes boites» distribué par Post Luxembourg le jeudi et le nouveau site de «Régie.lu». Pensé pour offrir aux clients un outil d’information moderne, convivial, intuitif et totalement «responsive». La présentation a été suivie d'un walking diner.