Die Monarchie in Griechenland ist seit langem abgeschafft. Die Heirat eines Ex-Prinzen mit einer reichen Schweizerin lässt kurz die alten Zeiten aufleben.

Prinz Philippos und Nina Flohr

Sohn des griechischen Ex-Königs heiratet in Athen

(dpa) – Der jüngste Sohn des griechischen Ex-Königs Konstantin II. hat am Samstag in Athen die Schweizer Milliardärstochter Nina Flohr geheiratet. Prinz Philippos und Flohr hatten sich bereits im Dezember standesamtlich im Schweizer Ferienort St. Moritz trauen lassen - nun folgte die griechisch-orthodoxe Hochzeit in der Kathedrale von Athen.



Mehrere hundert Menschen verfolgten das Spektakel. „Ich fühle mich wieder jung“, sagte eine ältere Dame, die ein Symbol des ehemaligen königlichen Hauses mit dem Spruch „Meine Stärke ist die Liebe des Volkes“ auf Griechisch trug, im Fernsehen.

7 Nina Flohr kommt zu ihrer Trauung mit Prinz Philippos von Griechenland in der Kathedrale von Athen an. Foto: Jose Ruiz/EUROPA PRESS/dpa

um weitere Bilder zu sehen. Nina Flohr kommt zu ihrer Trauung mit Prinz Philippos von Griechenland in der Kathedrale von Athen an. Foto: Jose Ruiz/EUROPA PRESS/dpa Prinz Philippos und seine Frau küssen sich beim Verlassen der orthodoxen Kathedrale von Athen nach ihrer Trauung. Foto: José Ruiz/EUROPA PRESS/dpa Nina Flohr kommt mit ihrem Vater Thomas Flohr zu ihrer Trauung an. Foto: Jose Ruiz/EUROPA PRESS/dpa Andrea Casiraghi, ältestes Kind von Prinzessin Caroline von Monaco, und seine Frau Tatiana Santo Domingo standen ebenfalls auf der Gästeliste. Foto: José Ruiz/EUROPA PRESS/dpa Ex-Königin Sofia von Spanien. Foto: José Ruiz/EUROPA PRESS/dpa Paul von Griechenland, Bruder des Bräutigams, und seine Frau Marie-Chantal Miller. Foto: Jose Ruiz/EUROPA PRESS/dpa Prinzessin Beatrice, Prinzessin von York, und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi. Foto: dpa/Aristidis Vafeiadakis/ZUMA Press

Die Generation der treuen Royalisten stirbt in Griechenland langsam aus - am Samstag gab es ein kleines royales Wiederaufflammen. Es fehlten aber die Kutschen und das Militär, das einst solche Veranstaltungen begleitete. Und die Medien berichteten nur kurz über die Hochzeit.

Eine offizielle Gästeliste gab es nicht, aber Journalisten zufolge sollen die ehemalige spanische Königin Sofia sowie Prinz Michael von Kent und die Schwester der dänischen Königin Margrethe II, Benedikte zu Dänemark, an der Hochzeit teilgenommen haben. Wegen der Corona-Pandemie waren bei der Hochzeit nur rund 100 Verwandte und Freunde.

König ohne Land

Prinz Philippos ist der jüngste Spross der ehemaligen königlichen Familie Griechenlands. Sein Vater Konstantin II. war 1974 nach einem Referendum abgesetzt und die Monarchie in Griechenland abgeschafft worden. Die ehemalige königliche Familie Griechenlands lebt in den Sommermonaten in einer Villa auf der Halbinsel Peloponnes, sonst vornehmlich im Ausland.

Das Verhältnis der Griechen zu ihren einstigen Royals war lange gestört - Grund dafür war König Konstantins umstrittene Rolle während der griechischen Militärdiktatur in den 1960er und 70er Jahren. Heute aber wird er als historische Figur empfunden.

Die Kathedrale von Athen hat für die einstige königliche Familie eine besondere Bedeutung: Dort heiratete 1964 der damalige Kronprinz Konstantin II die dänische Prinzessin Anne-Marie. Die Patentante des Bräutigams Philippos war die 1997 bei einem Verkehrsunfall in Paris gestorbene britische Prinzessin Diana.