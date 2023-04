Andere Länder, andere Sitten: Nicht überall auf der Welt ist der Osterhase willkommen und nicht überall werden die Eier versteckt.

Von schön bis skurril

So kurios wird weltweit das Osterfest gefeiert

Sebastian WEISBRODT Andere Länder, andere Sitten: Nicht überall auf der Welt ist der Osterhase willkommen und nicht überall werden die Eier versteckt.

Wie unterschiedlich es in den einzelnen Kulturen zugeht, wird zum Osterfest besonders deutlich. Während die Ostereier im Garten des US-Präsidenten gerollt werden, bewerfen sich die Menschen in anderen Ländern lieber mit ihnen oder liefern sich wilde Wasserschlachten. Die Redaktion hat einige skurrile Ostertraditionen zusammengetragen.

Beuteltier statt Hase

Anstatt eines Osterhasen hüpft in Australien ein Beuteltier umher und bringt Eier. Nachdem der europäische Hase sich in Australien verbreitet und zu einer echten Plage entwickelt hat, weil er einheimische Tierarbeiten bedroht, ist dieser dort nicht sehr beliebt. Der Osterhase wurde deshalb durch ein anderes Tier ersetzt – dem „Easter Bilby“, das zur Gattung der Kaninchennasenbeutler gehört.

Jills und Joes Gartenparty

Das „Easter Egg Roll“ findet alljährlich zum Osterfest im Garten des Weißen Hauses statt – eine der „großartigsten Traditionen überhaupt“, wie Präsident Barack Obama zu dem von seinem Vorgänger Rutherford B. Hayes im Jahr 1878 eingeführten Spektakel sagte. Dabei rollen tausende Kinder bemalte Eier mit einem verlängerten Löffel um die Wette. Als Belohnung gibt es ein vom Präsidenten signiertes Holzei.

Leuchtende Hügel

Auf den Hügeln der schottischen Highlands werden jedes Jahr zahlreiche Osterfeuer entfacht. Das Ritual stammt noch aus der keltischen Zeit, in der Frühlingsfeste traditionell auf diese Art und Weise gefeiert wurden.

Gesegnete Mahlzeit

In Kroatien wird ausgiebig gefeiert – mit Eiern, Kuchen und großem Osterfeuer. Am Palmsonntag werden Kränze aus gepflückten Blumen sowie Palm- und Olivenzweigen geflochten. Viele kroatische Familien sind streng gläubig und lassen ihr Osterfrühstück in der Kirche segnen.

Kopf hoch!

Auch auf den Philippinen feiert man Ostern mit bemalten Eiern und Osterhasen. Zum Glockenläuten am Ostersonntag halten Eltern ihre Kinder traditionell am Kopf hoch – das soll den Kleinen zu mehr Wachstum verhelfen.

Ein Läuten fliegt von Frankreich nach Rom

Von Gründonnerstag bis Karsamstag verstummen alle Glocken in unserem Nachbarland. Dies als Trauer um den Tod Jesu. Der Legende nach fliegt ihr Läuten in den Vatikan zum Papst und kehrt erst am Ostersonntag wieder zurück. Auf dem Rückflug verteilt es Ostereier, die von den Kindern gesucht werden, sobald die Glocken wieder läuten.

Grab für Fische

Das in Irland so beliebte Pint zum Feierabend fällt am Karfreitag aus. Wer ein Bier oder Cider in geselliger Runde trinken möchte, hat Pech, denn die Pubs bleiben an diesem Tag geschlossen. Mancherorts findet auf der grünen Insel am Ostersonntag das traditionelle Heringsbegräbnis statt, bei dem die Fische als Zeichen der beendeten Fastenzeit vergraben werden.

Eier im Duell

Beim Eiertütscha in der Schweiz geht es um Geschick und Glück. Die Spieler erhalten dabei hartgekochte Ostereier, die sie mit den Spitzen gegeneinanderschlagen. Derjenige, dessen Ei bis zuletzt unversehrt bleibt, gewinnt.

Ein Licht breitet sich aus

Traditionell werden in Griechenland weiße, brennende Kerzen mit in die Abendmesse am Karsamstag gebracht. Punkt Mitternacht werden alle Kerzen gelöscht – bis auf eine. Sie symbolisiert die Auferstehung Christi. Das Licht dieser Kerze wird dann an alle anderen weitergegeben.

Zärtlich sein bringt Glück

Zärtlich geht es beim Osterfest in England zu, wenn sich die Menschen gegenseitig mit gesammelten Weidenkätzchenzweigen berühren. Das Ritual soll Glück fürs neue Jahr bringen.

Wasser marsch!

Am Ostermontag ist in Polen „Smigus-dyngus“ – der Tag des Wassergießens. Vor allem junge Leute liefern sich dann eine erbarmungslose Wasserschlacht. Der Brauch geht auf die Taufe eines alten polnischen Herrschers und die Bekehrung Polens zum Christentum zurück.

Fliegende Eier

Anstatt die Eier zu verstecken, bewirft man sich in Bulgarien an Ostern gegenseitig mit ihnen. Sieger ist auch hier derjenige, dessen Ei nicht zerbricht. Dem Glauben nach blüht dem Gewinner viel Erfolg im kommenden Jahr.

