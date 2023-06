Der Thronfolger des jordanischen Königshauses hat „ja“ gesagt. Mit dabei: Prinz Sébastien von Luxemburg.

Bilder wie aus 1001 Nacht

So romantisch war die Hochzeit von Kronprinz Hussein und seiner Rajwa

(nr/dpa) - Seit Donnerstag zählt die Adelswelt einen begehrten Junggesellen weniger: Kronprinz Hussein (28) hat seiner Verlobten, der saudischen Architektin Rajwa Khaled Bin Musaed Bin Saif (29), im Zahran-Palast in Jordaniens Hauptstadt Amman das Jawort gegeben. Kurz nach dem großen Tag veröffentlichte Königin Rania – wie auch schon anlässlich der Hochzeit ihrer Tochter Iman im vergangenen März – eine ganze Reihe von Bildern und Videos auf Social Media. Sie zeugen davon, wie märchenhaft die Atmosphäre der Ausnahmefeierlichkeiten war.

Nach der Trauung ging es für die Hochzeitsgesellschaft weiter in den Al-Husseiniya-Palast, wo auch schon Königin Rania und König Abdullah vor 30 Jahren ihr Ehebündnis zelebriert haben. Unter den Gästen befanden sich, dem Rang des Bräutigams angemessen, auch eine ganze Reihe gekrönter Häupter und Thronfolger, etwa König Willem-Alexander und Königin Maxima der Niederlande, Kronprinz William und Herzogin Kate von Großbritannien, Kronprinz Frederik und Prinzessin Mary von Dänemark, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden sowie Kronprinz Haakon von Norwegen, der ausnahmsweise ohne seine Frau Mette-Marit angereist war.

Anstelle von Erbgroßherzog Guillaume und seiner Ehefrau Stéphanie gab sich großherzoglicherseits Prinz Sébastien die Ehre. Der jüngste Sohn von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa dürfte den Bräutigam näher kennen: Im Jahr 2017 absolvierten die beiden Adelssprösslinge zeitgleich die 44-wöchige Offiziersausbildung an der Royal Military Academy im britischen Sandhurst. Zuvor hatte Kronprinz Hussein seinen Abschluss in internationaler Geschichte an der Georgetown University in Washington gemacht.

Wackelnder Thron

Der 28-jährige Hussein ist der älteste Sohn des Königs Abdullah II. (61) und seiner Frau Rania (52). Im Jahr 2009 ernannte ihn sein Vater zum Kronprinzen, nachdem König Abdullah II. mehrere Jahre zuvor seinem jüngeren Halbbruder, Prinz Hamsa, den Titel entzogen hatte. Das Amt blieb in der Zwischenzeit unbesetzt.

Vor zwei Jahren vereitelte die Königsfamilie eigenen Angaben zufolge ein Komplott gegen den seit 1999 amtierenden Abdullah II., das vom früheren Thronfolger Prinz Hamsa ausgegangen sein soll. Der heute 43-Jährige wurde daraufhin unter Hausarrest gestellt. Nach der Fehde, die den Hof schwer erschütterte, wollte das Königshaus mit der Heirat des Kronprinzen nun auch ein Zeichen der Stabilität setzen.

Seine Frau habe er dank eines alten Schulfreundes kennengelernt, ließ der 28 Jahre alte Hussein, der Hauptmann der jordanischen Armee ist, kürzlich verlauten. „Ich schätze mich glücklich, denn jemanden wie Radschwa trifft man nicht jeden Tag.“ Die 29 Jahre alte Architektin stammt aus Saudi-Arabien und ist eine Verwandte des dortigen Königshauses.

