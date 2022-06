So leben Reinhold Messner und seine Luxemburger Frau Diane

Nach dem Erdbeben in Nepal 19 Everest-Bergsteiger sterben in Lawinen

Drama am höchsten Berg der Welt: Das Erdbeben in Nepal löst eine gewaltige Staublawine aus und plättet Teile des Everest-Basislagers. Auch die Aufstiegsroute ist zerstört. Etwa 100 Bergsteiger sitzen am Berg fest.