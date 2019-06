Ein fast in Vergessenheit geratener alter Werbefilm des Nordatlantikpakts aus dem Jahr 1954 ist nun wieder im Netz verfügbar und sorgt beim Betrachten für das ein oder andere Schmunzeln.

So idyllisch präsentierte die Nato Luxemburg

Michel THIEL Ein fast in Vergessenheit geratener alter Werbefilm des Nordatlantikpakts aus dem Jahr 1954 ist nun wieder im Netz verfügbar und sorgt beim Betrachten für das ein oder andere Schmunzeln.

Staatsminister Joseph Bech verlässt am frühen Morgen sein Haus, während im Hintergrund das Glockenspiel der Kathedrale Notre Dame zu hören ist, als der amerikanische Erzähler aus dem Off ansetzt: "Ein Morgen in Luxemburg Stadt. Die landesübliche Gewohnheit, zu Fuß zur Arbeit zu gehen, pflegt hier der Premierminister ebenso wie die ganz normalen Bürger". Gleichzeitig sieht man in einer offensichtlich gestellten Einstellung am Rand des Petruss-Tals, wie Landesvater Bech artig den Hut lüftet und einem Passanten die Hand reicht.

So beginnt der Nato-Propagandafilm "Introducing Luxemburg", der lange Zeit in Vergessenheit geraten war und jetzt auf dem Youtube-Kanal "Nato History" wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Der Film gehört zu einer Serie von Dokumentarfilmen, die die Nato zwischen 1954 und 1956 produzieren ließ, um den Bürgern der damals 15 Mitgliedsstaaten des Verteidigungsbündnisses Land und Kultur der anderen Partner näherzubringen.

Im multikulturellen Land des Elblings und Stahls

Das Skript zeichnet ein wohlwollendes, ja geradezu naives Bild vom "Ländchen", dem der Zweite Weltkrieg mit der verheerenden Ardennenoffensive noch all zu gut in Erinnerung war. Staatsmännisch blättert Joseph Bech nach der Ankunft in seinem Büro im "Luxemburger Wort", während der Erzähler die für Ausländer wohl komplex anmutende Sprachensituation im Land erklärt. Ein Schnitt zum Zeitungskiosk soll beweisen: in Luxemburg wird tatsächlich mehrsprachig gelesen.

Doch auch wenn die Darstellung des Landes oft übertrieben idyllisch oder beschönigend wirkt, sprechen die sehenswerten historischen Bilder für sich: Bauern mit Arbeitspferden auf dem Feld, Arbeiter bei der Weinlese ("das Land des Elblings"), Luxemburgs Burgen und Wälder und natürlich die Stahlwerke und Erzminen im Minette zeigen eindrucksvoll ein Luxemburg der 1950er Jahre, das längst in Vergessenheit geraten ist.

Dass das ganz etwas künstlich und beschönigend wirkt, liegt in der Natur der Sache: Auftraggeber der Dokus, die in Wochenschauen und im frühen Rundfunkprogramm gezeigt wurden, war die US-Regierung. Finanziert wurde das ganze über den Marshallplan, der dabei half, Europa nach dem Krieg aufzubauen - mit dem Hintergedanken, die in der Vergangenheit oft zerstrittenen europäischen Nationen zusammenzuschweißen und im Kampf gegen die rote Bedrohung aus dem Osten auf eine Linie zu bringen.

All dies wird erst am Ende des Films deutlich, als Angehörige der jungen luxemburgischen Nachkriegsarmee beim Appell gezeigt werden, während der Sprecher kommentiert "Die früher bedeutende Militärmacht (gemeint ist wohl die Festung Luxemburg) ist auch heute wieder bereit, ihren Beitrag zur Sicherung des Friedens in der Welt zu leisten".