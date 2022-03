Laut dem jüngst veröffentlichten World Happiness Report sind die Finnen die glücklichsten Menschen der Welt. Und wo stehen die Luxemburger?

So glücklich sind die Luxemburger

(LW/dpa) - Finnland ist zum fünften Mal in Folge zum Land mit der glücklichsten Bevölkerung erklärt worden. Das geht aus dem am 18. März 2022 veröffentlichten Weltglücksbericht hervor, der erneut die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Wohlbefinden der Menschen in den Blick nimmt.

Das Großherzogtum wird hinter Dänemark, Island, der Schweiz und den Niederlanden auf Platz sechs geführt und damit noch vor den Nachbarländern Deutschland (14), Belgien (19) und Frankreich (20). Schlusslicht der Liste von 146 bewerteten Staaten ist Afghanistan.

Die Werte für das Großherzogtum stammen – anders als bei den meisten anderen Ländern – nicht aus einer aktuellen Erhebung, sondern aus 2019.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des zuständigen Sustainable Development Solutions Network bemerkten einen deutlichen Anstieg von sogenannten freundlichen Handlungen während der Pandemie: „Die Hilfe für Fremde, Freiwilligenarbeit und Spenden waren im Jahr 2021 in allen Teilen der Welt stark gestiegen und erreichten Werte, die fast 25 Prozent über ihrem präpandemischen Wert lagen“, hieß es. Dies zeige, dass Menschen in Notzeiten mit Empathie reagierten und Menschen in Not helfen würden.

Neben sozialen Faktoren flossen auch Werte wie das Bruttoinlandsprodukt, die Lebenserwartung, das Vorkommen von Korruption und die Freiheit der Individuen in die Bewertung ein.

Weitere Informationen zum Weltglücksbericht unter https://worldhappiness.report.

