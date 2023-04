Alle Augen waren an diesem Samstag auf die Traumhochzeit in Luxemburg gerichtet. Die Redaktion fasst zusammen, was Medien jenseits der Grenze berichteten.

Royales Großereignis

Das schreibt die ausländische Presse über die Prinzessinnenhochzeit

Alle Augen waren an diesem Samstag auf die Traumhochzeit in Luxemburg gerichtet. Die Redaktion fasst zusammen, was Medien jenseits der Grenze berichteten.

(LW) - Nicht nur die Luxemburgerinnen und Luxemburger wollten an dem wichtigen Event im Kalender der großherzoglichen Familie teilhaben. Auch Fans royaler Geschichten im Ausland waren ganz gespannt auf die Eindrücke von der Eheschließung von Prinzessin Alexandra. Hier ein Überblick:

„Das Brautpaar sucht die Nähe der Luxemburger“

Die „Kronen Zeitung“ aus Österreich konzentriert sich auf den Moment, als Prinzessin Alexandra und der neue Prinz vor das Standesamt treten und auf die jubelnde Menge zugehen: „Nach der Vermählung suchte das Brautpaar die Nähe der Luxemburger. Bei leichtem Nieselregen schüttelten die beiden Hände und nahmen Glückwünsche entgegen“, so das Blatt, das auch auf das Outfit der „wunderschönen Braut“ eingeht.

„Freude trotz dunkler Wolken“

„Statt Geigen hingen dunkle Wolken am Himmel über der Place Guillaume. Weil es vor der Trauung geregnet hatte, musste der rote Teppich für das Brautpaar extra trocken gepustet werden“, schreibt das Fachportal „Adelswelt“ aus Deutschland. Dennoch sei das Großereignis in Luxemburg zum Erfolg geworden. Insbesondere Prinzessin Alexandra und ihrer Mutter, Großherzogin Maria Teresa, „die zuletzt wiederholt wegen Fehlverhaltens gegenüber ihrer Mitarbeiter in Verruf geraten war“, wie es in dem Artikel heißt, sei die Freude ins Gesicht geschrieben gewesen.

„Ein zärtlicher Blick“

Das französische Magazin „Paris Match“ setzte mehr auf Bilder denn auf Text und veröffentliche zahlreiche Fotos der Adelshochzeit im Großherzogtum. „Alexandra von Luxemburg, frisch verheiratet unter dem zärtlichen Blick ihrer Mutter Maria Teresa“, titelte das Blatt.

„Großer Empfang nächste Woche“

Die „Daily Mail“ aus Großbritannien nahm die festlichen Outfits der Hochzeitsgesellschaft genau unter die Lupe und erkannte einen „eleganten cremefarbenen Zweiteiler“ der Braut sowie einen „knackigen marineblauen Anzug mit einer hellblauen Krawatte“ des Bräutigams. Auch die anderen Mitglieder der großherzoglichen Familie seien „in ihrer ganzen Pracht zur Hochzeit von Prinzessin Alexandra“ erschienen, und „alle hatten ein Lächeln im Gesicht“, schreibt die Boulevardzeitung und richtet ihren Blick bereits „auf den großen Empfang“ am kommenden Samstag bei der kirchlichen Trauung in Frankreich.

„Lässiger Look für die Prinzessin“

So lautet ein Zwischentitel der „Schweizer Illustrierte“, die Prinzessin Alexandra einen „modernen Braut-Look“ bescheinigte. „Alexandra wählte einen locker geschnittenen, weißen Hosenanzug mit Kurzmantel, ihre Haare steckte sie locker zurück.“ Der Verfasser oder die Verfasserin des Textes stellte den Lesern das frischvermählte Paar zudem in einem Kurzporträt vor.

„So intim wie die diskrete Prinzessin selbst“

Dem französischen Adelsblatt „Point de Vue“ fiel eine zärtliche Geste zwischen Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory besonders ins Auge. Den Weg zum Standesamt beschreibt das Blatt wie folgt: „Alexandra von Luxemburg begrüßt ihre Mitbürger und ist von deren Zuneigung gerührt. Nicolas legt seinerseits eine schützende Hand auf den Rücken der Frau, die bald seine Ehefrau sein wird.“ Die Zeremonie sei insgesamt so intim gewesen, „wie die diskrete Prinzessin selbst“.

„Traumhochzeit im Großherzogtum“

Die deutsche Ausgabe der „Gala“ hielt das royale Fest ebenfalls in Bildern fest. „Die strahlende Braut überrascht mit einem besonderen Hochzeitslook: ein Hosenanzug von Valentino. Auch die Eltern der Braut, Großherzogin Maria Teresa und Großherzog Henri, strahlen vor Freude.“

„Intime Zeremonie“

Die Internetseite des spanischen Magazins „Hola!“ zeigt das frischvermählte Paar und berichtet von einer „intimen Zeremonie“ ... ohne überhaupt Fotos von dieser gesehen zu haben, geschweige denn dabei gewesen zu sein. Das Wetter bot sich erneut als Einstiegsthema an: „Obwohl der Tag grau angebrochen war, hat sich Luxemburg schick gemacht, um die Hochzeit von Prinzessin Alexandra mit Nicolas Bagory zu feiern.“

