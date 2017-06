Interview: Michael Juchmes

Der 30-jährige Wahlberliner The Great Joy Leslie lebte vor einigen Jahren in Diekirch und machte sich unter anderem als Manager der Band Eternal Tango einen Namen. Wie sein richtiger Name lautet, wollte er uns während des Interviews nicht verraten – ein wenig Geheimniskrämerei gehört im Zauberbusiness schließlich dazu.

Joy Leslie, zunächst einmal: Wie darf ich Sie nennen? Magier, Illusionist oder Zauberer?

Ich bin Zauberer, aber du kannst mich gerne Joy nennen.

Wie bist du zur Magie gekommen? Hat dich das Ganze schon als Kind fasziniert? ...