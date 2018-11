Die Gewinner der Weltmeisterschaft der Köche, welche von Samstag bis Mittwoch im Rahmen der Gastronomiemesse Expogast in der Luxexpo stattfand, stehen fest.

Panorama 14

Sieger des "Culinary World Cup"

Nicole WERKMEISTER Die Gewinner der Weltmeisterschaft der Köche, welche von Samstag bis Mittwoch im Rahmen der Gastronomiemesse Expogast in der Luxexpo stattfand, stehen fest.

Bei der Weltmeisterschaft der Köche, welche von Samstag bis Mittwoch im Rahmen der Gastronomiemesse Expogast 2018 in der Luxexpo stattfand, belegt die Nationalmannschaft aus Schweden den ersten Platz. Der zweite Platz geht an Singapur vor Norwegen. In der Kategorie der Jugendnationalmannschaften schafft es Österreich an die Spitze, während sich die Schweiz über den zweiten Platz freut. Platz drei geht an den Nachwuchs aus Norwegen.

5 Die Trophäe für die beste Koch-Nationalmannschaft (National Culinary Team) geht nach Schweden. Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Trophäe für die beste Koch-Nationalmannschaft (National Culinary Team) geht nach Schweden. Foto: Gerry Huberty Die Gewinner des "Culinary World Cup" in der Kategorie Junior-Teams geht nach Österreich. Foto: Gerry Huberty Gewinner in der Kategorie "Community Catering" ist das Team aus Schweden. Foto: Gerry Huberty Auch die Trophäe für das Regionalteam ging nach Schweden: an die Mannschaft aus Stockholm. Foto: Gerry Huberty Die Emotionen nach tagelanger Anstrengung reichten von Erleichterung und Freude bis zu Tränenausbrüchen. Foto: Gerry Huberty

Köche aus 75 Nationen nahmen an dem Wettbewerb teil. Die Übergabe der Trophäe an die beiden Gewinner-Teams übernahm Großherzog Henri.



Silber- und Bronzemedaillen für Luxemburg



Die mehrfache Ausgabe an Medaillen beim "Culinary World Cup" ist durch das Bewertungssystem begründet: Die volle Punktzahl bedeutet Gold, 10 Punkte weniger Silber, weitere zehn Punkte Abzug Bronze – darunter werden keine Auszeichnungen mehr vergeben. Luxemburg durfte sich gleich in zwei Kategorien über Edelmetall freuen:

9 Die Nationalmannschaft aus Luxemburg wurde für ihre Kochkünste mit Bronze ausgezeichnet. Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Nationalmannschaft aus Luxemburg wurde für ihre Kochkünste mit Bronze ausgezeichnet. Foto: Gerry Huberty Zumindest eine der drei Medaillen zu gewinnen war das Ziel aller Mannschaften, die zum Wettbewerb antraten. Foto: Gerry Huberty Die Luxemburger Jugendnationalmannschaft erhielt Silber für ihre warme Küche und Bronze für das kalte Buffet. Foto: Gerry Huberty Großherzog Henri fand sich am Nachmittag zur Übergabe der Trophäen an die Preisträger der Nationalmannschaften und Jugendnationalmannschaften ein. Foto: Gerry Huberty Die schottische Nationalmannschaft, die sich in der Personalküche von Saint-Paul vorbereitet hatte, erhielt - vor Ort noch vertreten durch zwei Teammitglieder (Mitte) - Silber. Foto: Gerry Huberty Für Abwechslung zwischen den Siegerehrungen sorgte eine Laser-Show mit Akrobatikeinlagen. Foto: Gerry Huberty In der ersten Reihe begutachten Großherzog Henri und die Koch-Elite samt Sponsoren-Prominenz die Darbietung auf der Bühne. Foto: Gerry Huberty Für Abwechslung zwischen den Siegerehrungen sorgte eine Laser-Show mit Akrobatikeinlagen. Foto: Gerry Huberty Spannung: Die Teams warten auf die Verkündung der Preisträger. Foto: Gerry Huberty

Das Juniorenteam erhielt für seine warme Küche Silber und für das kalte Buffet Bronze. Die Nationalmannschaft wurde für ihre Leistung mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet. Das Nationalteam aus Schottland, das sich in der Personalküche von Saint-Paul vorbereitet hatte, erkochte sich Silber.