Sieben Festnahmen bei Razzia gegen Organisierte Kriminalität Boris Roessler/dpa

18.04.2018, Hessen, Maintal: Vermummte Beamte der Bundespolizei während einer Razzia in einem Bordell. Mit einer groß angelegten Razzia geht die Bundespolizei seit Mittwochmorgen in zwölf Bundesländern gegen Organisierte Kriminalität vor. Im Fokus stehen gefälschte Visa, Menschenhandel, Zuhälterei und Zwangsprostitution von Thailänderinnen, wie die Bundespolizei in Stuttgart sagte. Das Verfahren liege bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main. Bundesweit sind weit mehr als 1500 Beamte im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++