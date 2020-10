Shitstorm verhagelt Royals den Urlaub

Die niederländische Königsfamilie bricht ihren Griechenland-Urlaub nach harscher Kritik aus der Bevölkerung ab. Regierungschef Mark Rutte übernimmt die Verantwortung für den royalen Faux-Pas.

So manche Niederländer konnten es nicht fassen, als sie am Freitagvormittag über die Medien erfuhren, dass ihr Staatsoberhaupt König Willem-Alexander und dessen Gattin Königin Maxima mit ihren Töchtern, den drei Prinzessinnen Amalia, Alexia und Arianne, in den Urlaub nach Griechenland geflogen sind ...