(rc) - In Paris läuft zurzeit die Fashion-week: Designer, Mode-Gurus, Blogger und Sternchen sind vor Ort und stellen die neusten Kollektionen vor. Darunter befindet sich auch die bekannte Bloggerin Miroslava Druma (auch Mira genannt). Sie war es auch, die durch eine Instagram-Publikation den ganzen Shitstorm auslöste.



Ihre Freundin, die russische Designerin Uylana Segreenko, schickte ihr einen Rosenstrauß mit Karte, mit der Aufschrift "To my niggas in Paris". Bloggerin Mira machte ein Foto und teilte es danach auf Instagram. Zu dieser Zeit war sie sich wohl nicht bewusst, welches Ausmaß diese Botschaft haben würde.



Foto: Screenshot Instagram/ miraduma

Einige sahen diesen Post wahrscheinlich als harmlosen Spaß unter Freundinnen an, andere dagegen nahmen ihn als rassistische Äußerung wahr.

Wütende Kommentare wie "Du Rassistin" , "Rassismus ist nicht fashion"," Du darfst nicht das N-Wort zu benutzen", überfluteten das Internet.

Die Empörung ist groß, noch größer ist sie unter farbigen Amerikanern. Unter anderem das Supermodel Naomi Campell reagiert mit Entsetzen: "Das kann doch wohl nicht wahr sein".



Foto: Screenshot Instagram /ulyanasergeenko

Die beschuldigten Freundinnen konnten im Netz jedoch nicht mit ihrer Rechtfertigung überzeugen. Die Autorin der kritisierten Zeile, Ulyana behauptete sie wäre ein großer Fan von Rap-Sänger Kayne West, der den Song "Niggas in Paris" zusammen mit Rap-Master Jay-Z herausbrachte. Das N-Wort würden sie öfters unter Freundinnen benutzen, um sich "so cool" wie die Rapper selbst zu fühlen. Es sei also ein einfaches Sprücheklopfen, behauptet die Designerin.



Auch Mira entschuldigte sich mit einem Text auf Instagram. Doch auch bei ihr erwiesen die Follower keine Gnade. Kritker wiesen darauf hin, dass es ein ungeschriebenes Gesetz gebe, dass besage, dass sich höchstens Afroamerikaner sich untereinander "Nigga" nennen dürften. Wenn das aber Weiße tun, würde dies als Mangel an Respekt oder rassistisch angesehen.



Foto: Screenshot Instagram /miradumo

Der Vorfall auf Instagram hatte bereits Konsequenzen, zumindest für die modebewussten Bloggerin Miroslava Duma. Trotz Entschuldigung im Netz, wurde sie am Dienstag aus dem Verwaltungsrat von The Tot entlassen, einem Onlineshop für Kinderprodukte, den sie 2015 mit gegründet hatte.