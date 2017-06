Mit einem einzigen Liter Treibstoff so viele Kilometer wie nur möglich in einem selbst entwickelten Fahrzeug zurücklegen – dies ist das Kriterium des Shell-Eco-Marathons, einem Wettbewerb für Schüler und Studenten in den Bereichen Innovation, Technik und Nachhaltigkeit. Es gibt zwei Modell-Arten: "Urban Concept" für Wagen mit klassischem Aussehen und "Prototyp", eine freie Kategorie, für die oft futuristische Projekte entwickelt werden.



Bei der 33. Ausgabe am Wochenende im „Queen Elizabeth“-Park in London schickten 171 Mannschaften aus Sekundarschulen und Universitäten aus 29 Ländern ihre Projekte ins Rennen. Für das Luxemburger Team aus dem Lycée des Arts et Métiers (LTAM) haben sich die monatelangen Vorbereitungen gelohnt. Ihr mit Benzine betriebener Prototyp legte stolze 474 Kilometer mit dem vorgegebenen Liter Sprit zurück.

„Unsere Mannschaft ist sehr jung. Die Mitglieder sind 16 bis 18 Jahre alt, was außergewöhnlich bei diesem Event ist“, berichtet Georges Gloesener. Das ganze Lyzeum sei für die Teilnahme mit eingebunden gewesen. Einige Studenten hatten zum Beispiel Sticker zu Werbe- und Motivationszwecken gestaltet.

Dieser Marathon ist eine einzigartige Plattform, dank der die Mannschaften wichtige internationale Kontakte knüpfen können. So kam es während des Treffens zu einem regen Gedankenaustausch zwischen Teilnehmern und Unternehmern was eine Zukunft angeht, in der weniger fossile Energie verbraucht werden sollen.