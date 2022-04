San Francisco ist eine Spielwiese für Entwickler autonomer Autos. Ganz reibungslos läuft der Testbetrieb aber nicht immer.

San Francisco

Selbstfahrendes Auto gibt bei Polizeikontrolle Gas

(dpa/dme) - Dass Autofahrer nachts in der Stadt mit ausgeschalteten Scheinwerfern unterwegs sind, kommt vor – aber was tun, wenn das einem Roboterwagen ohne einen Menschen am Steuer passiert? Was in Europa noch nach Science-Fiction klingt, ist im kalifornischen San Francisco nicht so unwahrscheinlich. Die Westküsten-Metropole dient mit ihrer Nähe zum Silicon Valley derzeit ganzen acht Unternehmen mit selbstfahrenden Autos als Spielwiese, wie die „Tagesschau“ berichtet. Oft sitzt noch ein Angestellter im Cockpit, um im Notfall einzugreifen.

Zwei Polizisten hatten aufgrund dieser besonderen Bedingung kürzlich eine Verkehrskontrolle der anderen Art und mussten sich tatsächlich mit einem komplett fahrerlosen Roboterauto der Firma Cruise auseinandersetzen, welches ohne Beleuchtung in der Stadt unterwegs war.

Auf dem bei Instagram veröffentlichten Augenzeugen-Video ist zu sehen, wie einer der Beamten in den Innenraum schaute und vergeblich versuchte, die Fahrertür aufzumachen. Das fahrerlose Auto fuhr danach auch noch los – eine sensationsträchtige erste Verfolgungsfahrt zwischen Roboterauto und Polizei blieb allerdings aus, da der Wagen gleich nach der Straßenkreuzung mit Warnblinker anhielt.

Das Robotaxi habe sich nur einen besseren Parkplatz gesucht, sagte ein Cruise-Sprecher dem Technologieblog „The Verge“ in der Nacht zum Montag. Die Polizeibeamten hätten das Unternehmen kontaktiert und das Problem sei gelöst worden. Cruise habe für solche Fälle eine spezielle Telefonnummer eingerichtet.

Ein selbstfahrendes Auto der Google-Marke Waymo wartet in San Francisco an der Ampel. Foto: Dustin Mertes/Luxemburger Wort





Cruise, eine Tochter des US-Autoriesen General Motors, darf nachts Robotaxis ohne Sicherheitsfahrer auf die Straßen von San Francisco schicken. Im Jahr 2021 legten die 168 Cruise Testfahrzeuge mehr als 876.000 Meilen in Kalifornien zurück. Die Google-Marke Waymo kam mit ihren 567 umgebauten Elektro-Jaguaren gar auf 2,3 Millionen Meilen, wie der „San Francisco Examiner“ berichtet. In den Textphasen, bei welchen noch ein Testfahrer im Cockpit saß, um im Notfall einzugreifen, musste im Jahr 2020 bei Waymo 21 Mal eingegriffen werden, bei Cruise 27 Mal.





