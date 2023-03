„Sehr kleine Möglichkeit“ für Einschlag eines Asteroiden 2046

Sieben Millionen Kilometer entfernt Riesen-Asteroid "Florence" passiert Erde

Sie ist der größte Asteroid, der seit Beginn der Aufzeichnungen so nah an der Erde vorbeikommt: "Florence" hat einen Durchmesser von viereinhalb Kilometern und passiert uns am Freitag im Abstand von sieben Millionen Kilometern.