„Science Quest“ - Hilfe, die Forscher sind weg!

Was wäre, wenn man einmal den Job eines anderen übernehmen könnte? Beim "Science Quest" wird dies möglich. Was die Spieler als Laboranten alles erleben und wie lustig Wissenschaft sein kann, sehen Sie hier.

Was wäre, wenn man einmal in die Haut eines anderen schlüpfen und seinen Job übernehmen könnte? Beim "Science Quest" wird dies möglich: Einfach den weißen Kittel überstreifen und schon wird man als Laborant wiedergeboren – wenigstens für zwei Stunden lang.

Dieser Rollenwechsel ist Teil des dreitägigen Events des Luxembourg Institute of Health (LIH), das noch bis morgen den Tramsschapp in Luxemburg-Limpertsberg in ein geheimes Labor verwandelt ...