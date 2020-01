Im Luxemburger Science Center in Differdingen wurde am Freitag das Projekt "MissionX Train like an astronaut" gestartet.

Panorama 7

Science Center: Trainieren wie ein Astronaut

Im Luxemburger Science Center in Differdingen wurde am Freitag das Projekt "MissionX Train like an astronaut" gestartet.

(sch) Erleben, wie sich ein Astronaut auf seine Reise ins Weltall vorbereitet - das wünschen sich mit Sicherheit viele Kinder. Mehr als 300 können es in diesem Jahr in Luxemburg auch tatsächlich erfahren, denn sie sind zum Wettbewerb "MissionX" angemeldet.

Dabei handelt es sich um ein internationales Projekt für Schulen, das bereits zum zehnten Mal stattfindet. Die Europäische Weltraumagentur (ESA) hat eine Reihe von Übungen entwickelt, die Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren Raumfahrt, Bewegung, Sport und die Bedeutung gesunder Lebensmittel näherbringen soll.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Auch über naturwissenschaftliche Experimente müssen Astronauten Bescheid wissen. Foto: Claude Piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Auch über naturwissenschaftliche Experimente müssen Astronauten Bescheid wissen. Foto: Claude Piscitelli Im Luxembourg Science Center fiel am Freitag der Startschuss für das Projekt "MissionX - trainieren wie ein Astronaut". Foto: Claude Piscitelli Schwindelfrei zu sein kann ebenfalls nicht schaden. Foto: Claude Piscitelli Sport gehört für Astronauten bei der Vorbereitung für die Reise ins Weltall zum Programm. Foto: Claude Piscitelli 120 Kinder waren beim Start des Projektes im Science Center dabei. Foto: Claude Piscitelli Welche Kräfte wirken wie? Auch das konnten die Kinder ausprobieren. Foto: Claude Piscitelli Auch über naturwissenschaftliche Experimente müssen Astronauten Bescheid wissen. Foto: Claude Piscitelli

Die "Missionen" wurden in Anlehnung an das Training echter NASA- und ESA-Astronauten entwickelt. In den letzten Jahren haben Tausende von Kindern auf der ganzen Welt erfolgreich an dem Projekt teilgenommen. Luxemburg ist in diesem Jahr mit mehr als 300 Schülern zum ersten Mal dabei.

120 von ihnen waren am Freitag bei der Eröffnung des Projekts im Luxemburger Science Center in Differdingen und bekamen so schon mal einen Vorgeschmack auf die "aktive Projektphase", die bis April dann in den Klassenzimmern der Schulen stattfindet.

Ein Saarländer im All Der Deutsche Matthias Maurer soll laut Weltraumagentur Esa zur ISS fliegen.

Ziel des Projektes ist neben der Vermittlung von Wissen über die Raumfahrt auch, den Kindern einen gesünderen Lebensstil nahezubringen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Fettleibigkeit bei Kindern als eines der schwerwiegendsten Gesundheitsprobleme des 21. Jahrhunderts identifiziert. Gute Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität sind demanch die besten Antworten auf dieses Problem.