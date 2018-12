Während in Luxemburg winterlicher Frost herrscht, werden im australischen Sommer Temperaturrekorde gebrochen.

Schwitzen an Silvester: Bis zu 49 Grad in Australien

(dpa) - Mit Temperaturen von über 40 Grad im Schatten steuert Australien auf Silvester zu. In der Region Pilbara im Westen des Landes sollte es sogar bis zu 49 Grad warm werden, hieß es am Donnerstag. Auch in anderen Teilen Australiens leiden Menschen unter der Hitze, wie lokale Medien berichteten.

Laut Meteorologen soll es bis Silvester so heiß bleiben. Brandgefahr herrscht in vielen Landesteilen. Die Behörden riefen die Menschen auf, sich im Schatten aufzuhalten und viel Wasser zu trinken.

