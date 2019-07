Aus der Mosel in Metz ragt seit Donnerstag ein gigantischer Kopf mit dem Konterfei des US-Präsidenten. Die Figur ist Teil einer Kunstaktion.

Schwimmt ein Trump in der Mosel

Foto: AFP/Jean-Christophe Verhaegen

(jt) - Das Wasser steht ihm bis zum Hals – und doch vermittelt er den Eindruck, als wäre alles in Ordnung: Aus Protest gegen die Klimapolitik von US-Präsident Donald Trump ragt seit Donnerstag ein großer Trump-Kopf aus der Mosel in Metz (F). Die aufblasbare Figur mit der markanten blonden Mähne befindet sich teilweise unter Wasser und bildet mit den Fingern ein OK-Zeichen. "Everything is fine", alles kein Problem, wird schon nichts schief gehen mit dem Klima, so die Botschaft.

Die Aktion des Künstlers Jacques Rival ist Teil des Kunstfestivals "Constellations" und noch bis 7. September beim Pont des Roches in Metz zu sehen. Mit der fast fünf Meter hohen Trump-Skulptur will der Künstler laut eigenen Aussagen "die Selbstgefälligkeit von Präsident Trump und sein großes Desinteresse an der ökologischen Sache" an den Pranger stellen.

Œuvre de Jacques Rival - everything is fine (jusqu’ici tout va bien), une installation qui dénonce les positions anti écologiques et irresponsables de @realDonaldTrump; à voir Pont des Roches à #Metz #festival #ConstellationsdeMetz pic.twitter.com/Ufo7mA2ZZz — LEKADIR Hacène (@lekadir_zh) 5. Juli 2019

Trump gilt als Klimaskeptiker und hat Warnungen vor der Erderwärmung mehrfach ins Lächerliche gezogen. 2017 verkündete der US-Präsident den Ausstieg der USA aus den Pariser Klimaabkommen, die sein Vorgänger Barack Obama ausgehandelt hatte. Vergangenen Herbst sagte der Präsident zur Überraschung vieler, er bestreite den Klimawandel nicht. Er zweifle aber daran, dass menschliches Handeln dafür verantwortlich sei.