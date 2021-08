Am Dienstag startet um 20.15 Uhr die neue Staffel der Erfolgsshow „Schwiegertochter gesucht“ auf RTL.

Ein Luxemburger und viele Deutsche auf Brautschau

(LW) - In den kommenden Wochen ist der Dienstag für viele Fernsehfans ein Jour fixe und rot im Kalender markiert. Der Grund: Vera Int-Veen versucht, in der Dating-Show „Schwiegertochter gesucht“ erneut einsame Herzen zusammenzubringen. Um 20.15 Uhr am 10. August, die erste Folge der neuen Staffel des Formats, in dem zunächst die Singles Maik, Gerhard, Tobias und Nic verkuppelt werden.

Bereits in der Premierenfolge geht es heiß her: Die ersten Frauen treffen auf die Männer, die sich nach der großen Liebe sehnen, und auch auf die Mütter, die sich so sehr eine Partnerin für ihren Sohn wünschen.

Kandidat Ben sucht eine ruhige, offene und bodenständige Frau. Foto: www.tvnow.de/RTL

Ben aus dem Großherzogtum - das sei an dieser Stelle schon verraten - wird in den ersten drei Folgen wohl nicht auftauchen. Laut RTL fällt der „Startschuss für die Liebessuche“ des Luxemburgers erst am 31. August.

Wo ist Bruder Mike?

Sein Bruder Mike ist in der neuen Staffel offenbar nicht mehr dabei - er wird zumindest in den ersten Folgen nicht auftauchen, auch online ist der Text über das Brüderpaar einem Text über den Single Ben (23) gewichen, der bei der Partnersuche von Mutter Mireille unterstützt wird.

„Schwiegertochter gesucht“: Zwei Luxemburger auf Brautschau Warum ausgerechnet eine TV-Show? Und wie soll die Partnerin aussehen? Die „Schwiegertochter gesucht“-Kandidaten Ben und Mike stellen sich den Fragen der Redaktion.

Ben ist Inhaber und Geschäftsführer eines Restaurants sowie Koch - und äußerst tierlieb: Er hat einen Hund und einen Kater. „Mein größter Traum ist es, eine Familie zu gründen. Ich würde auch gerne ein zweites Restaurant oder ein Hotel aufmachen“, so der ehrenamtliche Rettungssanitäter im Gespräch mit RTL.

Perfekt wäre daher „eine Frau, die mich auch in beruflicher Hinsicht unterstützt“. Sie sollte ruhig, offen und bodenständig sein - und „natürlich auch Verständnis für meine Arbeitszeiten haben“.

Nur schwer verständlich: Kandidat Gerhard und seine Mutter Karin. Foto: www.tvnow.de/RTL

Der Luxemburger, der mit seinem Akzent bei den deutschen Zuschauern wohl für einen „ach, wie süß“-Moment sorgen wird, ist übrigens besser zu verstehen als Single Gerhard aus Oberbayern: Der 37-Jährige, der nebenberuflich Hochzeitsredner ist, und seine Mutter Karin können ihren Dialekt nur schwer verstecken.

Bei der Partnersuche ist die sprachliche Hürde aber offenbar kein Problem: Bereits in Folge eins darf der sympathische Singlemann dem anderen Geschlecht gegenübertreten.

